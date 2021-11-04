В Нидерландах больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное издание NOS.



Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.



По словам Де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.



Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca. Весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.