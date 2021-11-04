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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4190419141924193

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 115
Мені вже зробили щеплення
57%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
10
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
21
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:52

  antey1969 написав:Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась


Причем повышенная эрекция сначала была записана в побочные действия лекарства от стенокардии )

К слову, таки найдено тяжелое осложнение вакцинации от ковида :mrgreen:
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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:55

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Прикиньте, виагра тоже не для повышения потенции изначально разрабатывалась


Причем повышенная эрекция сначала была записана в побочные действия лекарства от стенокардии )

К слову, таки найдено тяжелое осложнение вакцинации от ковида :mrgreen:
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Поправка - больше половины.
Половина - это мужчины + добавляются дамы постклимактического возраста.
Так что вред вакцин несомненный
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:24

Антивакцинаторы
В Нидерландах больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное издание NOS.

Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.

По словам Де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca. Весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.

https://nos.nl/artikel/2404185-laatste-prik-astrazeneca-gezet-in-nederland-van-voorloper-tot-zorgenkind
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все.
Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины
safonovstanislav
 
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