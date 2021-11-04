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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4190419141924193 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 115 Мені вже зробили щеплення 57% 66 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 10 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 21 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 115 Додано: Чет 04 лис, 2021 17:24

В Нидерландах больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное издание NOS.



Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.



По словам Де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.



Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca. Весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.

https://nos.nl/artikel/2404185-laatste-prik-astrazeneca-gezet-in-nederland-van-voorloper-tot-zorgenkind Антивакцинаторы Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15497 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8623 раз. Подякували: 4157 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 17:39 safonovstanislav написав: Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все.

Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все.Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины

Мы оставим этот процесс Вам в РФ. Будете крепкими и не позволите развиваться детям с патологиями. Сами мы подключились к 5G и смотрим на колонизацию Марса ))) Мы оставим этот процесс Вам в РФ. Будете крепкими и не позволите развиваться детям с патологиями. Сами мы подключились к 5G и смотрим на колонизацию Марса ))) stm

Повідомлень: 3306 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 17:54 safonovstanislav написав: Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все.

Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все.Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины



Детская смертность приближается к нулю - т.е. спасают уже даже самых слабых, которых естественный отбор не пощадил бы, но общая продолжительность жизни, тем не менее, растет. Это ли не очевидное доказательство того, что нужно следовать научным рекомендациям, а не быть трясущимся мракобесом, воюющим против "медицинского вмешательства", как есть тут на ветке? Детская смертность приближается к нулю - т.е. спасают уже даже самых слабых, которых естественный отбор не пощадил бы, но общая продолжительность жизни, тем не менее, растет. Это ли не очевидное доказательство того, что нужно следовать научным рекомендациям, а не быть трясущимся мракобесом, воюющим против "медицинского вмешательства", как есть тут на ветке? zРадио

Повідомлень: 11526 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2692 раз. Подякували: 5901 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 19:18 Вкладчик1234 написав: Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.



Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC....

Источник Вы, как обычно, постеснялись указать, хотя информация вполне легальная. Но вот ещё некоторые подробности:

Их следует принимать дважды день в течение пяти дней пациентам, у которых диагностирован ковид в легкой и средней форме, а также пожилым людям и тем, кто страдает ожирением, диабетов и сердечной недостаточностью.

.....

Правительство Великобритании уже заказало 480 000 доз молнупиравира, которые прибудут в страну до конца года, а также 250 000 доз аналогичного экспериментального препарата, который в настоящее время разрабатывает американская фармацевтическая компания Pfizer.



Стоимость контракта британцы не обнародуют, но известно, что власти США ранее закупили 1,7 миллиона курсов по цене примерно 1,2 миллиарда долларов, или 700 долларов на каждого пациента. Австралия, Сингапур и Южная Корея, также заключили соглашения о покупке.



Как сообщалось ранее, фармацевтическая компания Merck прекратила клинические испытания третьей фазы раньше установленного срока: промежуточный анализ показал, что 7,3 процента пациентов, принимавших препарат, умерли или были госпитализированы, по сравнению с 14,1 процента пациентов, получавших плацебо.

......

Промежуточный анализ данных 775 пациентов показал, что ни один из подопытных, получавших молнупиравир, не умер в течение первых 29 дней исследования, а в группе получающих плацебо за тот же период скончались восемь человек.

https://detaly.co.il/velikobritaniya-pervoj-v-mire-odobrila-tabletku-ot-koronavirusa-molnupiravir/



P.s. Там же:

в минувшую среду, 3 ноября, в Великобритании было зарегистрировано 41 229 случаев заражения Covid и 217 смертей. Статистика британского минздрава свидетельствует о том, что количество ежедневных заражений по-прежнему велико, хотя в последнее время этот показатель демонстрирует тенденцию к снижению.

Тут часто некоторые пишут, как плохо в Великобритании, несмотря на вакцинацию. Сравните с нашими цифрами.

По новым случаям на всякий случай напомню, что у нас 338 тыс.тестов на млн., а у "них" 4,9 млн. Наши цифры смертности напоминать не буду. Напомню только, что население у "них" по ворлдметру больше в 1,6 раза, а в реальности, думаю, ближе к 2. Источник Вы, как обычно, постеснялись указать, хотя информация вполне легальная. Но вот ещё некоторые подробности:P.s. Там же:Тут часто некоторые пишут, как плохо в Великобритании, несмотря на вакцинацию. Сравните с нашими цифрами.По новым случаям на всякий случай напомню, что у нас 338 тыс.тестов на млн., а у "них" 4,9 млн. Наши цифры смертности напоминать не буду. Напомню только, что население у "них" по ворлдметру больше в 1,6 раза, а в реальности, думаю, ближе к 2. ЛАД 2 Повідомлень: 20352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4920 раз. Подякували: 4544 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 19:41 Вкладчик1234 написав: Антивакцинаторы

В Нидерландах больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное издание NOS.

....

https://nos.nl/artikel/2404185-laatste-prik-astrazeneca-gezet-in-nederland-van-voorloper-tot-zorgenkind Антивакцинаторы

Обратите внимание, они не отказываются от вакцинации, а заменяют одну вакцину на другую, по их мнению более безопасную. Обратите внимание, ониот вакцинации, аодну вакцину на другую, по их мнению более безопасную. ЛАД 2 Повідомлень: 20352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4920 раз. Подякували: 4544 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лис, 2021 19:47 Их следует принимать дважды день в течение пяти дней пациентам, у которых диагностирован ковид в легкой и средней форме, а также пожилым людям и тем, кто страдает ожирением, диабетов и сердечной недостаточностью.

.....



В Израиле корректоры ленивые? В Израиле корректоры ленивые? justit Повідомлень: 5482 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1640 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4190419141924193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7828 12054668

Vic Чет 04 лис, 2021 17:37