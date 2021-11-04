В Нидерландах больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное издание NOS.
Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.
По словам Де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.
Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca. Весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.
safonovstanislav написав:Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все. Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины
Мы оставим этот процесс Вам в РФ. Будете крепкими и не позволите развиваться детям с патологиями. Сами мы подключились к 5G и смотрим на колонизацию Марса )))
safonovstanislav написав:Такое впечатление, что ковид прерывает жизни людей, которые иначе жили бы вечно. Умирание - это природный естественный процесс, через который пройдут все. Уже и так спасаем новорождённых с патологиями и позволяем размножаться людям с явными генетическими наследственным болезнями. Может хватит? Такими темпами, следующие поколения людей, будут умирать от обычной простуды, без введения вакцины
Детская смертность приближается к нулю - т.е. спасают уже даже самых слабых, которых естественный отбор не пощадил бы, но общая продолжительность жизни, тем не менее, растет. Это ли не очевидное доказательство того, что нужно следовать научным рекомендациям, а не быть трясущимся мракобесом, воюющим против "медицинского вмешательства", как есть тут на ветке?
Британия впервые в мире одобрила препарат для лечения Covid-19. Он называется молнупиравир.
Препарат будут прописывать дважды в день пациентам с легкой и средней формой болезни. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19, сообщает BBC....
Источник Вы, как обычно, постеснялись указать, хотя информация вполне легальная. Но вот ещё некоторые подробности:
Их следует принимать дважды день в течение пяти дней пациентам, у которых диагностирован ковид в легкой и средней форме, а также пожилым людям и тем, кто страдает ожирением, диабетов и сердечной недостаточностью. ..... Правительство Великобритании уже заказало 480 000 доз молнупиравира, которые прибудут в страну до конца года, а также 250 000 доз аналогичного экспериментального препарата, который в настоящее время разрабатывает американская фармацевтическая компания Pfizer.
Стоимость контракта британцы не обнародуют, но известно, что власти США ранее закупили 1,7 миллиона курсов по цене примерно 1,2 миллиарда долларов, или 700 долларов на каждого пациента. Австралия, Сингапур и Южная Корея, также заключили соглашения о покупке.
Как сообщалось ранее, фармацевтическая компания Merck прекратила клинические испытания третьей фазы раньше установленного срока: промежуточный анализ показал, что 7,3 процента пациентов, принимавших препарат, умерли или были госпитализированы, по сравнению с 14,1 процента пациентов, получавших плацебо. ...... Промежуточный анализ данных 775 пациентов показал, что ни один из подопытных, получавших молнупиравир, не умер в течение первых 29 дней исследования, а в группе получающих плацебо за тот же период скончались восемь человек.
в минувшую среду, 3 ноября, в Великобритании было зарегистрировано 41 229 случаев заражения Covid и 217 смертей. Статистика британского минздрава свидетельствует о том, что количество ежедневных заражений по-прежнему велико, хотя в последнее время этот показатель демонстрирует тенденцию к снижению.
Тут часто некоторые пишут, как плохо в Великобритании, несмотря на вакцинацию. Сравните с нашими цифрами. По новым случаям на всякий случай напомню, что у нас 338 тыс.тестов на млн., а у "них" 4,9 млн. Наши цифры смертности напоминать не буду. Напомню только, что население у "них" по ворлдметру больше в 1,6 раза, а в реальности, думаю, ближе к 2.
Их следует принимать дважды день в течение пяти дней пациентам, у которых диагностирован ковид в легкой и средней форме, а также пожилым людям и тем, кто страдает ожирением, диабетов и сердечной недостаточностью. .....