ЛАД написав:Весной-летом "бабки" не искали "где уколизироваться".
Еще не известно что лучше. Эти бабки потом с сертификатами начнут кругом бегать и разносить заразу щеголяя сертификатами, т.к. болезнь у них в легкой форме будет проходить. А если-бы не прошли, то слегли бы на пару недель и не разносили заразу.
Вот интересный вопрос. Когда на кассе магазина сидит кассир со всеми симптомами ковида, но прошедший уколизацию и имеющий сертификат. Это нормальное явление? Приятно будет у такого "сертифицированного" кассира обслуживаться?
Я хоть и переболел, но всеравно в таких случаях дискомфорт возникает...
Hotab написав:То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.
Рано или поздно это должно было случиться. Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством. С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской Клинической Больницы № 4. Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать и так, критически недостающие, кадры? Судить не мне. Однако, иллюстрация ситуации налицо: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается. Давление "сверху" очевидно. Хотя, много я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать.