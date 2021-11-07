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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 117
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
11
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А кто нибудь знает, где в Украине сделать Джонсон?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:11

  ЛАД написав:Весной-летом "бабки" не искали "где уколизироваться".


Еще не известно что лучше. Эти бабки потом с сертификатами начнут кругом бегать и разносить заразу щеголяя сертификатами, т.к. болезнь у них в легкой форме будет проходить. А если-бы не прошли, то слегли бы на пару недель и не разносили заразу.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:21

Вот интересный вопрос. Когда на кассе магазина сидит кассир со всеми симптомами ковида, но прошедший уколизацию и имеющий сертификат. Это нормальное явление? Приятно будет у такого "сертифицированного" кассира обслуживаться?

Я хоть и переболел, но всеравно в таких случаях дискомфорт возникает...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:28

  Igneus написав:
  Hotab написав:То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.

Рано или поздно это должно было случиться. Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством. С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской Клинической Больницы № 4.
Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать и так, критически недостающие, кадры? Судить не мне. Однако, иллюстрация ситуации налицо: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается.
Давление "сверху" очевидно. Хотя, много я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать.

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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:со всеми симптомами ковида

Какие симптомы вы видите? Или она говорит , что от вас нет неприятного запаха, хотя все вокруг его замечают?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:31

  Hotab написав:Какие симптомы вы видите?


например ковидный кашель, охрипший голос, болезненный вид...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:35

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Какие симптомы вы видите?


например ковидный кашель, охрипший голос, болезненный вид...

Ну это ж не только ковидные симптомы).
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:37

  Hotab написав:Ну это ж не только ковидные симптомы).


Не только, правда кашель специфический и кто переболел хорошо его узнают.

Так еще хорошо, что с симптомами - сразу видно, а может-же и без симптомов сидеть и заражать сотни покупателей... болезнь то в облегченной форме протекает... :wink:

И руководство магазина на это даже внимания не обратит, сертификат-же есть, значит нормально - пускай сидит дальше людей заражает...

Нормальное явление? Как Вы считаете?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:26

  lapay написав: але, якщо молодь не може змусити щепитись своїх старших родичів і знайомих, то їм доведеться щепитись самим, бо це зменшить смертність.
вакцинація не впливає на заразність , вакцинований не значить не заразний
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:вакцинований не значить не заразний

Не значить.
  yama написав:вакцинація не впливає на заразність

Точно?
Hotab
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Нед 07 лис, 2021 17:20
ЛОБ

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