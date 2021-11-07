budivelnik написав:Тиснути на тих хто не винуватий в надії що винуваті зрозуміють - як казав гепа - звучить по дебільному... прийняли закон про обмеження доступу до роботи чи проїзду чи відпочинку... То що заважало прийняти закон про виплату пенсій в касі..а доступ до каси тільки з двома дозами вакцини?
Насправді, тиску ніякого немає, а є послаблення для вакцинованих в червоній зоні. Не хочеш обмежень карантину - вакцинуйся. Не хочеш щепитесь - сиди вдома, як рік назад.
це як ? працювала собі людина касиром \ охоронцем\продавцем і тут на тобі ... ні з сього ні з того - давай допобачення
yama написав: це як ? працювала собі людина касиром \ охоронцем\продавцем і тут на тобі ... ні з сього ні з того - давай допобачення
вам вже неоднократно пояснювали, але до вас якось тяжко доходить - що є певний перелік професій, в який теж попадають, наприклад, ті ж продавці продовольчої групи товарів, за яких ви так переживаєте, чи скажімо повари, інші працівники кафе та ресторанів, якщо звісно дотримуватися букви закону, а не класти на все, не можуть працювати будь хто, люди мають пройти медкомісію і мати довідку про відсутність певних захворювань. і так ведеться від царя гороха. чи це теж дискримінація, по вашому? чому ж ви досі мовчали?
Hotab написав:Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил.
нет и еще раз нет ! без вакцины он бы с температурой 38-40 лежал дома со слабостью и ломотой в мускулах, а не ездил на работу в Общественном транспорте при 37,2 после вакцинации. Есть у нас такой персонаж провакцинировался , заболел , ну там насморк немного себя плохо чувствовал , но на работу пришел и в общем корпоративе\праздновании принимал участие , пел плясал и еще хз что он там делал так как я ушел раньше всех не дожиаясь мордой в салат. Но он же приехал на общественно транспорте и за день и за два до этого жаловался на легкое недомогание . Без вакцинки возможно бы лежал с 40 дома и не шастал заражать пенсов . ( ОПЯТЬ ТАКИ ЭТО официальная теория , мое мнение может не совпадать с официальной теорией и то что вакцинированные болеют легче - предположение на основании официальной теории )
Hotab написав:То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.
Рано или поздно это должно было случиться. Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством. С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской Клинической Больницы № 4. Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать и так, критически недостающие, кадры? Судить не мне. Однако, иллюстрация ситуации налицо: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается. Давление "сверху" очевидно. Хотя, много я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать.
Розробка будь-якої вакцини передбачає: базові дослідження: 2-4 роки доклінічні випробування: до 2-х років першу фазу клінічних досліджень: 1-5 років другу фазу клінічних досліджень: 2-3 роки третю фазу клінічних досліджень: 5 і більше років. четверта фаза клінічних досліджень здійснюється під час застосування вакцини після її реєстрації. Тобто, розробка і впровадження вакцини здійснюється протягом 10-15 років: https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%D1%97/
Таким чином, все вирішить час після спливу хоча б п'яти років.
Hotab написав:Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил.
нет и еще раз нет ! без вакцины он бы с температурой 38-40 лежал дома со слабостью и ломотой в мускулах, а не ездил на работу в Общественном транспорте при 37,2 после вакцинации. Есть у нас такой персонаж провакцинировался , заболел , ну там насморк немного себя плохо чувствовал , но на работу пришел и в общем корпоративе\праздновании принимал участие , пел плясал и еще хз что он там делал так как я ушел раньше всех не дожиаясь мордой в салат. Но он же приехал на общественно транспорте и за день и за два до этого жаловался на легкое недомогание . Без вакцинки возможно бы лежал с 40 дома и не шастал заражать пенсов . ( ОПЯТЬ ТАКИ ЭТО официальная теория , мое мнение может не совпадать с официальной теорией и то что вакцинированные болеют легче - предположение на основании официальной теории )
Если пользоваться официальными данными, то молодые чаще всего болеют в лёгкой и средней форме, т.е. и без вакцины могут "ездить на работу в Общественном транспорте" и далее по тексту. Так что в этом отношении вакцина не особо влияет. Зато меньше молодых заболеет в тяжёлой форме - меньше займут мест в больнице. Меньше вообще заболеют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 лис, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.