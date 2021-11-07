Додано: Нед 07 лис, 2021 20:16

Hotab написав: Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил. Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил.

нет и еще раз нет ! без вакцины он бы с температурой 38-40 лежал дома со слабостью и ломотой в мускулах, а не ездил на работу в Общественном транспорте при 37,2 после вакцинации. Есть у нас такой персонаж провакцинировался , заболел , ну там насморк немного себя плохо чувствовал , но на работу пришел и в общем корпоративе\праздновании принимал участие , пел плясал и еще хз что он там делал так как я ушел раньше всех не дожиаясь мордой в салат. Но он же приехал на общественно транспорте и за день и за два до этого жаловался на легкое недомогание . Без вакцинки возможно бы лежал с 40 дома и не шастал заражать пенсов . ( ОПЯТЬ ТАКИ ЭТО официальная теория , мое мнение может не совпадать с официальной теорией и то что вакцинированные болеют легче - предположение на основании официальной теории )