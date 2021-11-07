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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4238423942404241>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 117
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
11
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:57

  lapay написав:
  budivelnik написав:Тиснути на тих хто не винуватий в надії що винуваті зрозуміють
- як казав гепа - звучить по дебільному...
прийняли закон про обмеження доступу до роботи чи проїзду чи відпочинку...
То що заважало прийняти закон про виплату пенсій в касі..а доступ до каси тільки з двома дозами вакцини?

Насправді, тиску ніякого немає, а є послаблення для вакцинованих в червоній зоні. Не хочеш обмежень карантину - вакцинуйся. Не хочеш щепитесь - сиди вдома, як рік назад.
це як ? працювала собі людина касиром \ охоронцем\продавцем і тут на тобі ... ні з сього ні з того - давай допобачення
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:59

странно. в ковидном отделении - маски....Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:06

Feds Pay Zero Claims For Covid-19 Vaccine Injuries/Deaths

https://www.forbes.com/sites/adamandrze ... iesdeaths/
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:07

  yama написав: це як ? працювала собі людина касиром \ охоронцем\продавцем і тут на тобі ... ні з сього ні з того - давай допобачення


вам вже неоднократно пояснювали, але до вас якось тяжко доходить - що є певний перелік професій, в який теж попадають, наприклад, ті ж продавці продовольчої групи товарів, за яких ви так переживаєте, чи скажімо повари, інші працівники кафе та ресторанів, якщо звісно дотримуватися букви закону, а не класти на все, не можуть працювати будь хто, люди мають пройти медкомісію і мати довідку про відсутність певних захворювань. і так ведеться від царя гороха. чи це теж дискримінація, по вашому? чому ж ви досі мовчали?
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил.
нет и еще раз нет ! без вакцины он бы с температурой 38-40 лежал дома со слабостью и ломотой в мускулах, а не ездил на работу в Общественном транспорте при 37,2 после вакцинации. Есть у нас такой персонаж провакцинировался , заболел , ну там насморк немного себя плохо чувствовал , но на работу пришел и в общем корпоративе\праздновании принимал участие , пел плясал и еще хз что он там делал так как я ушел раньше всех не дожиаясь мордой в салат. Но он же приехал на общественно транспорте и за день и за два до этого жаловался на легкое недомогание . Без вакцинки возможно бы лежал с 40 дома и не шастал заражать пенсов . ( ОПЯТЬ ТАКИ ЭТО официальная теория , мое мнение может не совпадать с официальной теорией и то что вакцинированные болеют легче - предположение на основании официальной теории )
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:20

  pesikot написав:
  Igneus написав:
  Hotab написав:То, что ушли врачи , не отменяет вины антиваксов и их пропаганды, которые в уже сложившихся условиях (уход врачей) усугубили ситуацию, положив на лопатки медицинскую систему.

Рано или поздно это должно было случиться. Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством. С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской Клинической Больницы № 4.
Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать и так, критически недостающие, кадры? Судить не мне. Однако, иллюстрация ситуации налицо: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается.
Давление "сверху" очевидно. Хотя, много я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать.

https://www.facebook.com/DubrovskyiIevgen
https://scontent.fiev21-1.fna.fbcdn.net ... e=61AF19D3

https://www.youtube.com/watch?v=7qNUbolh_W4&t=9s

Розробка будь-якої вакцини передбачає:
базові дослідження: 2-4 роки
доклінічні випробування: до 2-х років
першу фазу клінічних досліджень: 1-5 років
другу фазу клінічних досліджень: 2-3 роки
третю фазу клінічних досліджень: 5 і більше років.
четверта фаза клінічних досліджень здійснюється під час застосування вакцини після її реєстрації.
Тобто, розробка і впровадження вакцини здійснюється протягом 10-15 років:
https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%D1%97/

Таким чином, все вирішить час після спливу хоча б п'яти років.

При цьому, якщо унаслідок екстреного застосування вакцин виникатимуть негативні факти, то жодна статистика вже не допоможе:
https://infopedia.su/6xaa4f.html

Нарешті, вітчизняна медицина перебуває у занепаді задовго до COVID-19:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212963
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:42

  yama написав:
  Hotab написав:Молодой сберёг своей вакцинацией больше старых, так как меньше болел и тем самым меньше разносил.
нет и еще раз нет ! без вакцины он бы с температурой 38-40 лежал дома со слабостью и ломотой в мускулах, а не ездил на работу в Общественном транспорте при 37,2 после вакцинации. Есть у нас такой персонаж провакцинировался , заболел , ну там насморк немного себя плохо чувствовал , но на работу пришел и в общем корпоративе\праздновании принимал участие , пел плясал и еще хз что он там делал так как я ушел раньше всех не дожиаясь мордой в салат. Но он же приехал на общественно транспорте и за день и за два до этого жаловался на легкое недомогание . Без вакцинки возможно бы лежал с 40 дома и не шастал заражать пенсов . ( ОПЯТЬ ТАКИ ЭТО официальная теория , мое мнение может не совпадать с официальной теорией и то что вакцинированные болеют легче - предположение на основании официальной теории )

Если пользоваться официальными данными, то молодые чаще всего болеют в лёгкой и средней форме, т.е. и без вакцины могут "ездить на работу в Общественном транспорте" и далее по тексту.
Так что в этом отношении вакцина не особо влияет.
Зато меньше молодых заболеет в тяжёлой форме - меньше займут мест в больнице. Меньше вообще заболеют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 лис, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:43

  Igneus написав:Pfizer заробляє на вакцинах мільярди, не сплачуючи з них податків:
https://yur-gazeta.com/golovna/pfizer-z ... atkiv.html

Квартальний прибуток Pfizer зріс у 5,5 раза:
https://biz.censor.net/n3297216


может в тему будет.
Pfizer strong-armed governments in COVID-19 vaccine supply talks, report says


https://www.fiercepharma.com/pharma/pfi ... eport-says
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:49

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Ну это ж не только ковидные симптомы).


Не только, правда кашель специфический и кто переболел хорошо его узнают.

Так еще хорошо, что с симптомами - сразу видно, а может-же и без симптомов сидеть и заражать сотни покупателей... болезнь то в облегченной форме протекает... :wink:

И руководство магазина на это даже внимания не обратит, сертификат-же есть, значит нормально - пускай сидит дальше людей заражает...

Нормальное явление? Как Вы считаете?

У меня кашель курильщика.
Бывают ситуации, когда боюсь кашлянуть, чтобы людей не пугать. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:49

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:City Urban 500 - проверяют сертификаты на входе. Невакцинированных не пускают. Можно посещать.

бедные вакцинируются чтобы попасть на работу,а богатые вакцинируются чтобы попасть в ресторан

єто не правильные богатые, у правильных свой личный повар
yama
 
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