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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4238423942404241 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 117 Мені вже зробили щеплення 56% 66 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 11 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 22 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 117 Додано: Нед 07 лис, 2021 20:53 Igneus написав: При цьому, якщо унаслідок екстреного застосування вакцин виникатимуть негативні факти, то жодна статистика вже не допоможе При цьому, якщо унаслідокзастосування вакцин виникатимуть негативні факти, то жодна статистика вже не допоможе



Странно, что используя корректное название явления, вы обошли вниманием его смысл - для согласования экстренного использования требуются столь же экстренные обстроятельства, а сам процесс предполагает крайне аккуратное взвешивание ожидаемой пользы и ожидаемого вреда.



Более того, вы не хуже других знаете, что большинство препаратов, направленных на профилактику и лечение ковида, НЕ получили согласования на экстренное применение, а некоторые, даже получив его, позднее были отозваны. Т.е. процесс не является пустой формальностью.



Наука работает на пределе возможностей, уменьшая ущерб пандемии, но диванные юристы-вирусологи, конечно, разбираются лучше, и обязательно должны составить свое "авторитетное" мнение



PS: добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично Странно, что используя корректное название явления, вы обошли вниманием его смысл - для согласования экстренного использования требуются столь же экстренные обстроятельства, а сам процесс предполагает крайне аккуратное взвешивание ожидаемой пользы и ожидаемого вреда.Более того, вы не хуже других знаете, что большинство препаратов, направленных на профилактику и лечение ковида, НЕ получили согласования на экстренное применение, а некоторые, даже получив его, позднее были отозваны. Т.е. процесс не является пустой формальностью.Наука работает на пределе возможностей, уменьшая ущерб пандемии, но диванные юристы-вирусологи, конечно, разбираются лучше, и обязательно должны составить свое "авторитетное" мнениеPS: добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично zРадио

Повідомлень: 11553 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2701 раз. Подякували: 5928 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 21:26 Igneus написав: .........

Розробка будь-якої вакцини передбачає:

базові дослідження: 2-4 роки

доклінічні випробування: до 2-х років

першу фазу клінічних досліджень: 1-5 років

другу фазу клінічних досліджень: 2-3 роки

третю фазу клінічних досліджень: 5 і більше років.

четверта фаза клінічних досліджень здійснюється під час застосування вакцини після її реєстрації.

Тобто, розробка і впровадження вакцини здійснюється протягом 10-15 років:

https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%D1%97/

..... .........Розробка будь-якої вакцини передбачає:базові дослідження: 2-4 рокидоклінічні випробування: до 2-х роківпершу фазу клінічних досліджень: 1-5 роківдругу фазу клінічних досліджень: 2-3 рокитретю фазу клінічних досліджень: 5 і більше років.четверта фаза клінічних досліджень здійснюється під час застосування вакцини після її реєстрації.Тобто, розробка і впровадження вакцини здійснюється протягом.....

Каких-то 100 лет назад не то что построить, но даже разработать современный самолёт (автомобиль, персоналку, ...) вообще не смогли бы. Каких-то 100 лет назад не то что построить, но даже разработать современный самолёт (автомобиль, персоналку, ...) вообще не смогли бы. ЛАД 2 Повідомлень: 20419 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4931 раз. Подякували: 4549 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 21:28 Спортклубы Львова. Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..

Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..

Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..

По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..

Закон их не касается.. vladislavlvov

Повідомлень: 2436 З нами з: 02.03.07 Подякував: 135 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 21:33 на правах вихідного дня Будь-які порівняння , які будь-хто з читачів цього форуму -сприйме як образливі для себе - такими не є і виникли виключно з неправильної ітерпретації прочитаного.

Будь-які співпадіння ніків і так далі - є випадковими і не несли мету когось образити.

Давайте розглянемо таке поняття як

розумний і антонім до нього - дурний

а також прикметники

розумніший і антонім до нього - дурніший.

Як в житті ми використовуємо ці значення?

На мій погляд дуже просто

Тих хто знаходиться на такому ж як і ми рівні інтелекту/матеріального стану - ми вважаємо рівними собі...

Тих же які на нашу субєктивну думку трошки нижчі від нас - ми вважаємо дурнішими по життю

вище від нас - розумнішими по життю..

Тобто спілкуючись з своїм колом -ми розуміємо учасників цього спілкування.

А якщо випадково коло нас по різним причинам зявляються особи про яких ми нічого не знаємо і ці особи висувають не зрозумілі для нас теорії?

Як ми інтендифікуємо цих осіб?

Адже теорію розумними словами може висовувати люмпен , але зовні гарно вдягнутий

і лауреат Нобелівської Премії вдягнутий в потерті джинси і светрик( або Біл Гейтц, який любив ходити в джинсах)

Як ми можемо визначити що це за люди..адже ми їх не розуміємо...

Тоді на сцену виходить думка оточуючих..

І якщо ми побачимо що вуйко в протертих штанцях - діючий академік академії наук України - ми вважаємо його дико розумним( не зважаючи на те що не розуміємо ні бельмеса з того що він каже)

А люмпен в парадному костюмі - для нас стає клінічним ідіотом...



Отже для того щоб визначити хто перед нами ( особливо якщо ми не розуміємо що цей хтось пробує до нас донести) - нам потрібно знати чого досяг чи не досяг наш опонент в реальному житті.

Якщо простіше - то дурніший він чи розумніший від нас....

А от як це зробити на форумі?

Привязки до реальних досягнень не має ( на цих сторінках я знав тільки чотири ніки які були інтендифіковані в реальному житті

ДС+козак - засновник форуму

zzzzzz - Істрєбін

budivelnik - Нагірний )

Тобто мізерна кількість...

Що робити тим, хто боїться/стидається/не хоче/не вважає за потрібне - себе інтедифікувати, але при цьому хоче щоб до його думок дослухувались як до думок РОЗУМНОГО

Треба створити коаліцію з тих хто

а - розуміє тебе

б - розумієш ти

Бажано щоб вона була більш багаточисленнішою ніж кількість твоїх опонентів..

От тут на поверхню і виходять недоліки віртуального життя.

Тобі потрібна більша кількість таких як ти, але при цьому внаслідок що ти хочеш вважати себе лідером то бажано щоб основна маса тих хто тебе підтримає була....дурнішою від тебе ..

Це ж не я придумав

стадо баранів яких очолює Лев переможе стадо львів яких очолює Баран

А загально відомо що в суспільстві дурнів( або менш розумних) є на два порядки більше ніж розумних....

Звідси висновок

Той ЛЕВ який буде створювати коаліцію з баранів - постарається опуститись трошки нижче, адже дурнів більше і ця коаліція буде непереможною..



Далі буде budivelnik

Повідомлень: 25258 З нами з: 15.01.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 21:35 vladislavlvov написав: Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..

Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..

Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..

По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..

Закон их не касается.. Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..Закон их не касается..

Ну вымрет у них пару десятков пожилых родственников. Всякие там тещи-свекрови, кому-то даже понравится. "Одним врагом меньше" (с) "слуга народа"



Опять же пенсионному фонду какое послабление, пенсий с каждым днем все меньще платить нужно. Ну вымрет у них пару десятков пожилых родственников. Всякие там тещи-свекрови, кому-то даже понравится. "Одним врагом меньше" (с) "слуга народа"Опять же пенсионному фонду какое послабление, пенсий с каждым днем все меньще платить нужно. akido Повідомлень: 130 З нами з: 18.02.21 Подякував: 17 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 21:47 zРадио, а Вы наглеете не по дням, а по часам, но даже и в этом случае Вам следует подумать об иных лицах, которые должны нести за Вас ответственность:

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... s/1195311/



zРадио написав: Наука работает на пределе возможностей, уменьшая ущерб пандемии... Наука работает на пределе возможностей, уменьшая ущерб пандемии...

Как, например, вот в этом случае, который также привел к увольнению сотрудников, которые предали огласке нарушения во время испытаний вакцины Pfizer: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635



zРадио написав: добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично

Не сравнивайте испытания онкопрепаратов, которые проводятся на онкобольных с большим риском смерти, в том числе на безнадежных IV стадии, и вакцин на здоровых людях. В свое время в Киевском институте онкологии даже выделили несколько коек для испытания на безнадежных больных катрекса, препарата из катрана, черноморской акулы, которое завершилось провалом:

https://www.skeptik.net/clinic/oncos1.htm



Наконец, задумайтесь о нерелевантности статистических данных, которые не позволяют достоверно предсказать даже валютный курс, когда Вы пытаетесь применить их в сфере охраны здоровья:

It has been held not enough that mathematically the chances somewhat favor a proposition to be proved; for example, the fact that colored automobiles made in the current year outnumber black ones would not warrant a finding that an undescribed automobile of the current year is colored and not black, nor would the fact that only a minority of men die of cancer warrant a finding that a particular man did not die of cancer.

https://law.justia.com/cases/massachuse ... ss246.html , а Вы наглеете не по дням, а по часам, но даже и в этом случае Вам следует подумать об иных лицах, которые должны нести за Вас ответственность:Как, например, вот в этом случае, который также привел к увольнению сотрудников, которые предали огласке нарушения во время испытаний вакцины Pfizer:Не сравнивайте испытания онкопрепаратов, которые проводятся на онкобольных с большим риском смерти, в том числе на безнадежных IV стадии, и вакцин на здоровых людях. В свое время в Киевском институте онкологии даже выделили несколько коек для испытания на безнадежных больных катрекса, препарата из катрана, черноморской акулы, которое завершилось провалом:Наконец, задумайтесь о нерелевантности статистических данных, которые не позволяют достоверно предсказать даже валютный курс, когда Вы пытаетесь применить их в сфере охраны здоровья: Igneus Повідомлень: 1161 З нами з: 29.08.18 Подякував: 720 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4238423942404241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7837 12340302

ЛОБ Нед 07 лис, 2021 17:20