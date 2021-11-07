Igneus написав:При цьому, якщо унаслідок екстреного застосування вакцин виникатимуть негативні факти, то жодна статистика вже не допоможе
Странно, что используя корректное название явления, вы обошли вниманием его смысл - для согласования экстренного использования требуются столь же экстренные обстроятельства, а сам процесс предполагает крайне аккуратное взвешивание ожидаемой пользы и ожидаемого вреда.
Более того, вы не хуже других знаете, что большинство препаратов, направленных на профилактику и лечение ковида, НЕ получили согласования на экстренное применение, а некоторые, даже получив его, позднее были отозваны. Т.е. процесс не является пустой формальностью.
Наука работает на пределе возможностей, уменьшая ущерб пандемии, но диванные юристы-вирусологи, конечно, разбираются лучше, и обязательно должны составить свое "авторитетное" мнение
PS: добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично
Igneus написав:......... Розробка будь-якої вакцини передбачає: базові дослідження: 2-4 роки доклінічні випробування: до 2-х років першу фазу клінічних досліджень: 1-5 років другу фазу клінічних досліджень: 2-3 роки третю фазу клінічних досліджень: 5 і більше років. четверта фаза клінічних досліджень здійснюється під час застосування вакцини після її реєстрації. Тобто, розробка і впровадження вакцини здійснюється протягом 10-15 років: https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%D1%97/ .....
Каких-то 100 лет назад не то что построить, но даже разработать современный самолёт (автомобиль, персоналку, ...) вообще не смогли бы.
Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали.. Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне.. Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали.. По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок.. Закон их не касается..
Будь-які порівняння , які будь-хто з читачів цього форуму -сприйме як образливі для себе - такими не є і виникли виключно з неправильної ітерпретації прочитаного. Будь-які співпадіння ніків і так далі - є випадковими і не несли мету когось образити. Давайте розглянемо таке поняття як розумний і антонім до нього - дурний а також прикметники розумніший і антонім до нього - дурніший. Як в житті ми використовуємо ці значення? На мій погляд дуже просто Тих хто знаходиться на такому ж як і ми рівні інтелекту/матеріального стану - ми вважаємо рівними собі... Тих же які на нашу субєктивну думку трошки нижчі від нас - ми вважаємо дурнішими по життю вище від нас - розумнішими по життю.. Тобто спілкуючись з своїм колом -ми розуміємо учасників цього спілкування. А якщо випадково коло нас по різним причинам зявляються особи про яких ми нічого не знаємо і ці особи висувають не зрозумілі для нас теорії? Як ми інтендифікуємо цих осіб? Адже теорію розумними словами може висовувати люмпен , але зовні гарно вдягнутий і лауреат Нобелівської Премії вдягнутий в потерті джинси і светрик( або Біл Гейтц, який любив ходити в джинсах) Як ми можемо визначити що це за люди..адже ми їх не розуміємо... Тоді на сцену виходить думка оточуючих.. І якщо ми побачимо що вуйко в протертих штанцях - діючий академік академії наук України - ми вважаємо його дико розумним( не зважаючи на те що не розуміємо ні бельмеса з того що він каже) А люмпен в парадному костюмі - для нас стає клінічним ідіотом...
Отже для того щоб визначити хто перед нами ( особливо якщо ми не розуміємо що цей хтось пробує до нас донести) - нам потрібно знати чого досяг чи не досяг наш опонент в реальному житті. Якщо простіше - то дурніший він чи розумніший від нас.... А от як це зробити на форумі? Привязки до реальних досягнень не має ( на цих сторінках я знав тільки чотири ніки які були інтендифіковані в реальному житті ДС+козак - засновник форуму zzzzzz - Істрєбін budivelnik - Нагірний ) Тобто мізерна кількість... Що робити тим, хто боїться/стидається/не хоче/не вважає за потрібне - себе інтедифікувати, але при цьому хоче щоб до його думок дослухувались як до думок РОЗУМНОГО Треба створити коаліцію з тих хто а - розуміє тебе б - розумієш ти Бажано щоб вона була більш багаточисленнішою ніж кількість твоїх опонентів.. От тут на поверхню і виходять недоліки віртуального життя. Тобі потрібна більша кількість таких як ти, але при цьому внаслідок що ти хочеш вважати себе лідером то бажано щоб основна маса тих хто тебе підтримає була....дурнішою від тебе.. Це ж не я придумав стадо баранів яких очолює Лев переможе стадо львів яких очолює Баран А загально відомо що в суспільстві дурнів( або менш розумних) є на два порядки більше ніж розумних.... Звідси висновок Той ЛЕВ який буде створювати коаліцію з баранів - постарається опуститись трошки нижче, адже дурнів більше і ця коаліція буде непереможною..
vladislavlvov написав:Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали.. Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне.. Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали.. По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок.. Закон их не касается..
Ну вымрет у них пару десятков пожилых родственников. Всякие там тещи-свекрови, кому-то даже понравится. "Одним врагом меньше" (с) "слуга народа"
Опять же пенсионному фонду какое послабление, пенсий с каждым днем все меньще платить нужно.
zРадио написав:добрая половина современных препаратов против рака также используются по экстренным лицензиям, поскольку переживать об отдаленных побочных эффектах у людей, которые без лечения рискуют умереть, контр-продуктивно и неэтично
Не сравнивайте испытания онкопрепаратов, которые проводятся на онкобольных с большим риском смерти, в том числе на безнадежных IV стадии, и вакцин на здоровых людях. В свое время в Киевском институте онкологии даже выделили несколько коек для испытания на безнадежных больных катрекса, препарата из катрана, черноморской акулы, которое завершилось провалом: https://www.skeptik.net/clinic/oncos1.htm
Наконец, задумайтесь о нерелевантности статистических данных, которые не позволяют достоверно предсказать даже валютный курс, когда Вы пытаетесь применить их в сфере охраны здоровья:
It has been held not enough that mathematically the chances somewhat favor a proposition to be proved; for example, the fact that colored automobiles made in the current year outnumber black ones would not warrant a finding that an undescribed automobile of the current year is colored and not black, nor would the fact that only a minority of men die of cancer warrant a finding that a particular man did not die of cancer.