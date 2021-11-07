budivelnik написав:.... ....виставити умову змінити карточки для отримання пенсії з обовязковим відділенням банку а в банк пускати тільки вакцинованих( як це зараз зробили для всіх промислових магазинів і відпочинкових закладів) і що залишиться пенсіонеру? помирати з голоду чи вакцинуватись , щоб відновити отримання пенсій. .....
Пусть Вам наш юрист объяснит невозможность практической реализации Вашего предложения. У меня не получается, да и терпения не хватит.
flyman написав:..... наскільки я в темі, то, навіть швидка до пенсів за віком не особо і їде, а про лікувати тим більше їх особливо не збираються (як і вакцинувати, про що не раз писав будівельник), ось така "турбота"
Были отказы вакцинировать пенсов? Или, пожалуйста, примеры, или прекращайте словоблудие.
круть-верть, а що особливо збираються? будем гратися в словоблудство? покажіть скільки % пенсіонерів за віком вакциновано? більший % чим непенсонерів ?
будете заперечувати, що "не особливо збираються"? тобто на "групу ризику" кладуть болт, але тим кому та вакцинація помогає як бабі кадило, вважають що їх тре в першу чергу. Л - логіка.
Буду заперечувати. "Група ризику" сама на себе кладе болт.
budivelnik написав:.... ....виставити умову змінити карточки для отримання пенсії з обовязковим відділенням банку а в банк пускати тільки вакцинованих( як це зараз зробили для всіх промислових магазинів і відпочинкових закладів) і що залишиться пенсіонеру? помирати з голоду чи вакцинуватись , щоб відновити отримання пенсій. .....
Пусть Вам наш юрист объяснит невозможность практической реализации Вашего предложения. У меня не получается, да и терпения не хватит.
Мені юрист пояснив незаконність примусової вакцинації моїх працівників...і що ? вони вакциновані і при цьому ймовірність що вони важко захворіють чи не дай бог помруть в десятки разів нижча ніж ймовірність захворіти і померти вакцинованому в групі 60+.... Ви самі собі поясніть що хочете? Хочете щоб було менше смертей - зменшуйте кількість смертей. А вакцинувати тих хто не вмирає - можете як хоббі з використанням юристів..
Igneus написав:яка витрачатиметься виробниками вакцин для проведення їх випробувань
вони то взагалі продають їх а не доплачують за використання можна було звичайно знайти якісь гроші на це в бюджеті, але як бачимо збільшити показники вакцинації до 300 тис в день можна і дешевшими для бюджету способами
За проведення клінічних досліджень ліків на добровольцях платять їх виробники. Оскільки під час екстреного застосування вакцин фактично здійснюється їх дослідження, їх виробник має також робити виплати вакцинованим.
Таким чином, може статися так, що багато громадян, які вже вакцинувалися, в тому числі, під примусом, помилилися з вибором вакцини, бо здається, що Sanofi не поспішає з її застосуванням і продовжує її дослідження.
budivelnik написав:сьогоднішній коефіцієнт корисної дії вакцинування=28% я пропоную наступних 200 днів і 20 млн доз витратити з коефіцієнтом в 70%.. ви можете й далі настоювати що алгоритм при якому ККД=28% кращий..але в мене по цьому питанню своя думка
это как понимаю при кпд вакцин 100%? ну...ну... З.Ы. думаю, весной таки узнаем истинный кпд всей этой жи жи иностраного разлива даёшь третью и четвёртую дозу всем нуждающимся!
В юношестве читал фантастический рассказ. Не вспомню ни автора ни название. Суть (возможно перевираю чуток) - какой-то чиновник заметил, что каждый вечер с космодрома взлетают корабли, и его коллеги чиновники пропадают. Что за дела? Как это так? Звонит по инстанциям, мол это нарушение демократии, и вообще.... Через какое-то время ему удается дозвониться, чтоб получить ответ: "Так мы постепенно перевозим все население на недавно открытую планету, которая по всем параметрам точно как Земля, но не засрана как наша. ы не афишируем активно, чтоб не поднялась либо паника, либо "давка на входе". Большинство людей согласны и летят добровольно. Но мы видим, что Вы возмущены, и ценим Ваши чувства. Вы останетесь тут. До свиданья. "
Дальше немая сцена... Попытка снова куда-то позвонить и исправить "чудовищную ошибку", но никто не отвечает...