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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4243424442454246>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 00:54

  budivelnik написав:....
....виставити умову змінити карточки для отримання пенсії з обовязковим відділенням банку а в банк пускати тільки вакцинованих( як це зараз зробили для всіх промислових магазинів і відпочинкових закладів) і що залишиться пенсіонеру? помирати з голоду чи вакцинуватись , щоб відновити отримання пенсій.
.....

Пусть Вам наш юрист объяснит невозможность практической реализации Вашего предложения. У меня не получается, да и терпения не хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 00:57

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
наскільки я в темі, то, навіть швидка до пенсів за віком не особо і їде, а про лікувати тим більше їх особливо не збираються (як і вакцинувати, про що не раз писав будівельник), ось така "турбота"

Были отказы вакцинировать пенсов?
Или, пожалуйста, примеры, или прекращайте словоблудие.

круть-верть,
а що особливо збираються?
будем гратися в словоблудство?
покажіть скільки % пенсіонерів за віком вакциновано?
більший % чим непенсонерів ?

будете заперечувати, що "не особливо збираються"?
тобто на "групу ризику" кладуть болт, але тим кому та вакцинація помогає як бабі кадило, вважають що їх тре в першу чергу.
Л - логіка.

Буду заперечувати.
"Група ризику" сама на себе кладе болт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 01:00

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
....виставити умову змінити карточки для отримання пенсії з обовязковим відділенням банку а в банк пускати тільки вакцинованих( як це зараз зробили для всіх промислових магазинів і відпочинкових закладів) і що залишиться пенсіонеру? помирати з голоду чи вакцинуватись , щоб відновити отримання пенсій.
.....
Пусть Вам наш юрист объяснит невозможность практической реализации Вашего предложения. У меня не получается, да и терпения не хватит.
Мені юрист пояснив незаконність примусової вакцинації моїх працівників...і що ?
вони вакциновані і при цьому ймовірність що вони важко захворіють чи не дай бог помруть в десятки разів нижча ніж ймовірність захворіти і померти вакцинованому в групі 60+....
Ви самі собі поясніть що хочете?
Хочете щоб було менше смертей - зменшуйте кількість смертей.
А вакцинувати тих хто не вмирає - можете як хоббі з використанням юристів..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 01:01

  pilker написав:шо интересно опять говорят за ивермектин теперь в индии.
Former Pfizer VP: ‘Clear evidence of fraud’ in Pfizer study claiming 95% jab efficacy

https://www.lifesitenews.com/news/forme ... -efficacy/

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext

Вы долго будете мусор на ветку тащить?
Могу предложить более яркие ссылки - https://www.google.com/amp/s/lentachel.ru/amp/2021/10/12/vitse-prezident-pfizer-kampaniya-kovid-19-lzhivaya-propaganda-napravlennaya-na-sokraschenie-chelovechestva.html
А об этом докторе - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Yeadon
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 01:38

1.
  budivelnik написав:попросити людей зробити те саме - вони зробили( адже вони також ризикували втратою робочого місця, за 3 тижні вже було пяток перевірок)

Понятно. Вы поставили их перед выбором - или вакцинируйся, или останешься без работы.
Я зекономив 50000-100000 грн , не потрапив в тюрму, не порушував закон вимагаючи примусової вакцинації, не закрив бізнес.

Вы просто, согласно вашим же словам
  budivelnik написав:3 Будівельник зявляв про
а - шкідливість вакцинації в групі 0-40

сознательно поставили их жизнь и здоровье дешевле
50000-100000 грн

которые пришлось бы потратить вам.
Звериный оскал капитализма - один из любимейших газетных штампов советских журналистов, описывавших тяжелую жизнь граждан в США и Западной Европе (с)

но в данном случае этот штамп вполне применим и к вам.

2.
  budivelnik написав:Додано: Нед 07 лис, 2021 01:59
може для вас це буде звучати дивно...але я ніколи не починаю перший хамити...

Прошло меньше суток, и в ответе мне (мой пост в части касающейся его, им приведен, прошу всех желающих показать в нем хамство с моей стороны в адрес budivelnik) читаю
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 08 ноя, 2021 00:38
я не дурень а-ля янюра.

Так можно ли верить словам человека, который провозглашает одно, а делает прямо противоположное :?:
Единожды солгавший, кто тебе поверит? (с)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 01:45

  ЛАД написав:
  pilker написав:шо интересно опять говорят за ивермектин теперь в индии.
Former Pfizer VP: ‘Clear evidence of fraud’ in Pfizer study claiming 95% jab efficacy

https://www.lifesitenews.com/news/forme ... -efficacy/

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext

Вы долго будете мусор на ветку тащить?
Могу предложить более яркие ссылки - https://www.google.com/amp/s/lentachel.ru/amp/2021/10/12/vitse-prezident-pfizer-kampaniya-kovid-19-lzhivaya-propaganda-napravlennaya-na-sokraschenie-chelovechestva.html
А об этом докторе - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Yeadon

мусор понятно. шо не так в самой статье ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 01:51

  IgA написав:
  Igneus написав:яка витрачатиметься виробниками вакцин для проведення їх випробувань

вони то взагалі продають їх а не доплачують за використання :D
можна було звичайно знайти якісь гроші на це в бюджеті, але як бачимо збільшити показники вакцинації до 300 тис в день можна і дешевшими для бюджету способами

За проведення клінічних досліджень ліків на добровольцях платять їх виробники.
Оскільки під час екстреного застосування вакцин фактично здійснюється їх дослідження, їх виробник має також робити виплати вакцинованим.

До речі, зараз в Україні проходять клінічні дослідження вакцини виробника Sanofi, який виплачує за це кожному добровольцю близько 300 долларів:
https://rex-net.livejournal.com/5595335.html
https://ru.gsk.com/media/627362/gsk-and ... 140420.pdf

Таким чином, може статися так, що багато громадян, які вже вакцинувалися, в тому числі, під примусом, помилилися з вибором вакцини, бо здається, що Sanofi не поспішає з її застосуванням і продовжує її дослідження.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 03:42

  budivelnik написав:сьогоднішній коефіцієнт корисної дії вакцинування=28%
я пропоную наступних 200 днів і 20 млн доз витратити з коефіцієнтом в 70%..
ви можете й далі настоювати що алгоритм при якому ККД=28% кращий..але в мене по цьому питанню своя думка


это как понимаю при кпд вакцин 100%?
ну...ну...
З.Ы.
думаю, весной таки узнаем истинный кпд всей этой жи жи иностраного разлива
даёшь третью и четвёртую дозу всем нуждающимся!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:помирати з голоду чи вакцинуватись , щоб відновити отримання пенсій?

А вот и они, любители репрессий
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:25

  ЛАД написав:В мире привито 50,9% населения.


В юношестве читал фантастический рассказ.
Не вспомню ни автора ни название.
Суть (возможно перевираю чуток) - какой-то чиновник заметил, что каждый вечер с космодрома взлетают корабли, и его коллеги чиновники пропадают.
Что за дела?
Как это так? Звонит по инстанциям, мол это нарушение демократии, и вообще....
Через какое-то время ему удается дозвониться, чтоб получить ответ: "Так мы постепенно перевозим все население на недавно открытую планету, которая по всем параметрам точно как Земля, но не засрана как наша. ы не афишируем активно, чтоб не поднялась либо паника, либо "давка на входе". Большинство людей согласны и летят добровольно. Но мы видим, что Вы возмущены, и ценим Ваши чувства. Вы останетесь тут. До свиданья. "

Дальше немая сцена... Попытка снова куда-то позвонить и исправить "чудовищную ошибку", но никто не отвечает... :mrgreen:
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