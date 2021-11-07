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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4249425042514252>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:47

  edvardd написав:да полно, ещё и на выбор:
Зображення


это не Pfizer... Китайцы уже и тут руку приложили... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:52

  antey1969 написав:Все хорошо помнят, какой ажиотаж был на пунктах вакцинации Киева.
Прошла всего неделя, и вакцинаторы с удивлением обнаружили, что в эти выходные море жаждущих превратилось в мелеющие ручейки.
Проверок нет - народ стал тут же забивать на вакцинацию.
Похоже, после отставки Авакова, МВД просто на все забило в лучших традициях самокатчиков)))


ага , я то думаю - откуда такая оголтелая пропаганда вакцинации по телевизору .
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:53

  pesikot написав:
  justit написав:
Елки палки, а я точно помню. Начало лета - в пункте массовой вакцинации только Коронавак, и по фейсбуку вопли: "Этот китайский шмурдяк!!! Файзер давайте. Шмурдяк колоть не будем!!!"

:D :D

Шмурдяк - это AstraZeneca :)


Ею колются Бритты.
Так что не шмурдяк 😂
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:59

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:К вопросу об экономичности вакцинации.
Выше привёл цифру больных на сегодня - 494 988.
Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.
Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.
Сегодня они не работают, а многие из них ещё и получают больничные.
Кому интересно и не лень, пусть посчитает потери экономики


А Вы предлагаете, чтобы заразившиеся не сидели на больничном, а получили сертификат и ходили по дискотекам и ресторанам, разнося инфекцию?

Вы же всё-таки не pilker.
Естественно, не предлагаю.
Речь исключительно об экономике - имеет ли смысл вакцинация 60-, против чего резко выступает будивельник. Если я правильно понимаю, то именно из соображений экономики.

Не тільки економіки.
Там лунало про ризик одночасного масового експерименту, загрозу національному здоров'ю та тещо.

Стосовно ж економіки в будівельника знов зашквар. Бо згідно його теорії ранжування по досягненням в даній області статків прислухатися він може тільки до генералів економіки - аля Порошенко. Тобто з більшими досягненнями.
Порошенко ж тільки й голосить про масову вакцінацію. Гугл йому у поміч))
Також маршали аля Гейтс і т.д. теж за масову вакцинацію.

Але щось прапорщик економіки їх думку ігнорить, а просуває свою))) для рядових.

Цирк на дроті без зупинок...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 лис, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:02

  justit написав:
  pesikot написав:
  justit написав:
Елки палки, а я точно помню. Начало лета - в пункте массовой вакцинации только Коронавак, и по фейсбуку вопли: "Этот китайский шмурдяк!!! Файзер давайте. Шмурдяк колоть не будем!!!"

:D :D

Шмурдяк - это AstraZeneca :)


Ею колются Бритты.
Так что не шмурдяк 😂

Уточнюю:
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/порошенко-про-вакцину-гімно-привезли/430055658223945/
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:20

  detroytred написав:Уточнюю:
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/порошенко-про-вакцину-гімно-привезли/430055658223945/

Ты даже ссылку не можешь вставить правильно

И это яркий пример твоей манипуляции, когда Порошенко цитировал другого врача
Но ведь тебе, главное, про Порошенко вспомнить

Ты бы так вспоминал про Зеленского и его зелёную плесень, которая полностью просрала вакцинацию, зато объявила себя мастера спорта по борьбе с короновирусом

Теперь имеем рекорды смертности

У тебя нет меры твоей подлости
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости из районной школы.

12 учителей остранены от работы.
Результат процентов 30 учеников без уроков.
Шляются по школе, орут и так далее.
Весело.

Отстранен водитель школьного автобуса.
Учеников привез с утра и отстранили.
Обратно пешком пойдут наверное.

Отстранен завхоз и сторож.
Надеюсь из школы к вечеру не вынесут чего нибудь ценного.

Ну, нормально продумано все 🤔
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:33

  justit написав:
Отстранен завхоз и сторож.
Надеюсь из школы к вечеру не вынесут чего нибудь ценного.

Вот стесняюсь спросить.
Наличие сторожа как-то, до этого, влияло на возможность/не возможность вынести ценности ?

И главный вопрос, что мешало сделать прививку ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:37

  pesikot написав:
  detroytred написав:Уточнюю:
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/порошенко-про-вакцину-гімно-привезли/430055658223945/

Ты даже ссылку не можешь вставить правильно

И это яркий пример твоей манипуляции, когда Порошенко цитировал другого врача
Но ведь тебе, главное, про Порошенко вспомнить

Ты бы так вспоминал про Зеленского и его зелёную плесень, которая полностью просрала вакцинацию, зато объявила себя мастера спорта по борьбе с короновирусом

Теперь имеем рекорды смертности

У тебя нет меры твоей подлости

Один пости рахує, другий граматику, ти оформлення оцінюєш. Круто))

Звісно, що цитував врача. У відео це є. Але ж навіть ти розумієш, що в контексті свого показу відношення до тієї вакцини.
Дружина потім намагалася виправити, але це вже пізно.

Ти відео дивився?
Там і про "Зеленского и его зелёную плесень, которая полностью просрала вакцинацию".
Ти цього не помітив?

Чи в тебе така реакція на "бабаікіт"))
А про Порошенка варто з мого боку нагадувати з причини того, що саме він для аля тебе і будівельника авторитет.
Саме! Тому! Й нагадав!
Слухайте уважно.
А не уводь у бік про вставку посилання і т.д.

Ще нагадаю будівельнику:
"Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві. «Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв ..." (С) Порошенко
https://eurosolidarity.org/2021/04/08/y ... yivshhyni/
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 лис, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:53

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:К вопросу об экономичности вакцинации.
Выше привёл цифру больных на сегодня - 494 988.
Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.
Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.
Сегодня они не работают, а многие из них ещё и получают больничные.




сколько там в Германии вакцинашек?
помогла им жижа?
если помогла, то шо за всплеск?

З.Ы.
понимаю шо можно придумать очередное тупое объяснение, но подозреваю, что даже этого скоро нихко делать не будет

Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.
По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.

Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.
Это при 700 смертях в день. Наши больные, видимо, до серьёзного состояния почти не доходят - сразу умирают. :mrgreen:

Так что сравнить сложно, остаётся только смертность. Разница налицо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 лис, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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