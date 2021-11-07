Додано: Пон 08 лис, 2021 19:53

uaprofi написав: ЛАД написав: К вопросу об экономичности вакцинации.

Выше привёл цифру больных на сегодня - 494 988.

Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.

Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.

Сегодня они не работают, а многие из них ещё и получают больничные.

К вопросу об экономичности вакцинации.Выше привёл цифру больных на сегодня - 494 988.Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.Сегодня они не работают, а многие из них ещё и получают больничные.







сколько там в Германии вакцинашек?

помогла им жижа?

если помогла, то шо за всплеск?



З.Ы.

понимаю шо можно придумать очередное тупое объяснение, но подозреваю, что даже этого скоро нихко делать не будет сколько там в Германии вакцинашек?помогла им жижа?если помогла, то шо за всплеск?З.Ы.понимаю шо можно придумать очередное тупое объяснение, но подозреваю, что даже этого скоро нихко делать не будет

Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.Это при 700 смертях в день. Наши больные, видимо, до серьёзного состояния почти не доходят - сразу умирают.Так что сравнить сложно, остаётся только смертность. Разница налицо.