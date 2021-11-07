это не Pfizer... Китайцы уже и тут руку приложили...
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:47
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:52
ага , я то думаю - откуда такая оголтелая пропаганда вакцинации по телевизору .
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:53
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:59
Не тільки економіки.
Там лунало про ризик одночасного масового експерименту, загрозу національному здоров'ю та тещо.
Стосовно ж економіки в будівельника знов зашквар. Бо згідно його теорії ранжування по досягненням в даній області статків прислухатися він може тільки до генералів економіки - аля Порошенко. Тобто з більшими досягненнями.
Порошенко ж тільки й голосить про масову вакцінацію. Гугл йому у поміч))
Також маршали аля Гейтс і т.д. теж за масову вакцинацію.
Але щось прапорщик економіки їх думку ігнорить, а просуває свою))) для рядових.
Цирк на дроті без зупинок...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 лис, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:02
Уточнюю:
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:20
Ты даже ссылку не можешь вставить правильно
И это яркий пример твоей манипуляции, когда Порошенко цитировал другого врача
Но ведь тебе, главное, про Порошенко вспомнить
Ты бы так вспоминал про Зеленского и его зелёную плесень, которая полностью просрала вакцинацию, зато объявила себя мастера спорта по борьбе с короновирусом
Теперь имеем рекорды смертности
У тебя нет меры твоей подлости
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Новости из районной школы.
12 учителей остранены от работы.
Результат процентов 30 учеников без уроков.
Шляются по школе, орут и так далее.
Весело.
Отстранен водитель школьного автобуса.
Учеников привез с утра и отстранили.
Обратно пешком пойдут наверное.
Отстранен завхоз и сторож.
Надеюсь из школы к вечеру не вынесут чего нибудь ценного.
Ну, нормально продумано все 🤔
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:33
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:37
Один пости рахує, другий граматику, ти оформлення оцінюєш. Круто))
Звісно, що цитував врача. У відео це є. Але ж навіть ти розумієш, що в контексті свого показу відношення до тієї вакцини.
Дружина потім намагалася виправити, але це вже пізно.
Ти відео дивився?
Там і про "Зеленского и его зелёную плесень, которая полностью просрала вакцинацию".
Ти цього не помітив?
Чи в тебе така реакція на "бабаікіт"))
А про Порошенка варто з мого боку нагадувати з причини того, що саме він для аля тебе і будівельника авторитет.
Саме! Тому! Й нагадав!
Слухайте уважно.
А не уводь у бік про вставку посилання і т.д.
Ще нагадаю будівельнику:
"Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві. «Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв ..." (С) Порошенко
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 лис, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:53
Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.
По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.
Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.
Это при 700 смертях в день. Наши больные, видимо, до серьёзного состояния почти не доходят - сразу умирают.
Так что сравнить сложно, остаётся только смертность. Разница налицо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 лис, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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