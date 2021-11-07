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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4249425042514252

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:54

detroytred
Ты уже показал свою мерзость

Предлагаю тебе на этом остановится

Посмотри в корень проблемы, а не в персоналии
Но ты не в состоянии этого сделать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:58

  pesikot написав:detroytred
Ты уже показал свою мерзость

Предлагаю тебе на этом остановится

Посмотри в корень проблемы, а не в персоналии
Но ты не в состоянии этого сделать

Не треба зі стелі про покази.
Не треба уводити в бік.
Не треба вибірково, як тобі схотілося бачити відео.

Перечитай там мій допис цитати Порошенка і вкажи будівельнику на корінь проблеми.
Від вашого авторитета. Звісно з урахуванням, що вакцин зараз достатньо.
detroytred
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