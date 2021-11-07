detroytred
Ты уже показал свою мерзость
Предлагаю тебе на этом остановится
Посмотри в корень проблемы, а не в персоналии
Но ты не в состоянии этого сделать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:54
detroytred
Ты уже показал свою мерзость
Предлагаю тебе на этом остановится
Посмотри в корень проблемы, а не в персоналии
Но ты не в состоянии этого сделать
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:58
Не треба зі стелі про покази.
Не треба уводити в бік.
Не треба вибірково, як тобі схотілося бачити відео.
Перечитай там мій допис цитати Порошенка і вкажи будівельнику на корінь проблеми.
Від вашого авторитета. Звісно з урахуванням, що вакцин зараз достатньо.
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