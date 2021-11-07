Винятки цілком можливі на теперішній час. Навіть косяки в організації. В нас без цього неможливо))
Стосовно ж відсторонення від роботи -- на мою думку, учора lapay ну просто супер влучно і головне правильно визначив - в умовах червоної зони (тобто обмеження) питання потрібно розглядати з точки зору допуску до роботи вакцинованих, а не відсторонення від роботи невакцинованих.
ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол. Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти. Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700. По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.
Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.
зачем Вам сравнивать Германию и Украину? ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%
в Германии было так: 24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи) 21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?) 04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото) ну, как по мне просматривается прямая зависимость;
ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол. Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти. Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700. По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.
Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.
зачем Вам сравнивать Германию и Украину? ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%
в Германии было так: 24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи) 21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?) 04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото) ну, как по мне просматривается прямая зависимость;
Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
вот вы не дебил - вакцинировались? И всех своих родных вакцинировали? Как я понял, вакцинация не совсем помогла? Вы уверены в вакцине - вакцинируйтесь и будете защищены. Какая вам разница вакцинированы ли остальные? Вакцинированные должны разносить ковид еще больше чем остальные, по теории они переносят в легкой форме и могут не знать, что они разносчики, тогда как не вакцинированные сразу слягут с температурой и разносить не будут...
ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол. Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти. ......
....... в Германии было так: 24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи) 21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?) 04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото) ну, как по мне просматривается прямая зависимость;
вот вы не дебил - вакцинировались? И всех своих родных вакцинировали? Как я понял, вакцинация не совсем помогла? Вы уверены в вакцине - вакцинируйтесь и будете защищены. Какая вам разница вакцинированы ли остальные? Вакцинированные должны разносить ковид еще больше чем остальные, по теории они переносят в легкой форме и могут не знать, что они разносчики, тогда как не вакцинированные сразу слягут с температурой и разносить не будут...
Всё неправильно. Объяснять в 1000-й раз не буду. Здесь Ваши аргументы 1000 раз опровергались.
ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол. Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти. Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700. По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.
Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.
зачем Вам сравнивать Германию и Украину? ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%
в Германии было так: 24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи) 21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?) 04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото) ну, как по мне просматривается прямая зависимость;
Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
Не ровняйте украинскую ликарню с немецкой клиникой. Недаром все состоятельные украинцы лечатся исключительно в Германии.
ЛАД написав:2. На смертность Вы вообще не смотрите? В зимнюю волну у них смертность переваливала за 1000. Рекорд был 29 декабря 1249 смертей за сутки. Сейчас пока максимум 178 (выше писал). Разницу не видите?
На 21 апреля в Германии было вакцинировано 6,86% полностью + 14,70% частично.
смысл в том что беру максимумы случаев по волне, предполагаю что максимумы подвязанны на количество вакцинированных. итак имеем: в Германии было так: 24дек 2020 - 34478 случаев (558ушли)(наверное ещё никого не укололи) 21апр 2021- 33129 случаев (335ушли) (6,86% уколото) 04 ноября 2021 41326 случаев (147ушли) (66,5% уколото)
заметьте на данный момент не понятно какой максимум будет в этой волне в Германии. когда график по Германии отрисуеться - т.е будет чётко видно что волна пойдёт на спад. то можно будет предположить сколько будет случаев в Украине при достижении у нас вакцинации 66.5%
antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
это результат "медреформы" думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли; медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.
antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
это результат "медреформы" думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли; медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.