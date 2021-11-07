ЛАД написав:

Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.