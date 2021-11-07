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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4251425242534254>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:13

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Звісно з урахуванням, що вакцин зараз достатньо.


А чи достатньо?
https://www.stb.ua/vikna/ua/issue/vikna ... 021-17-30/ Див. з 17:34 - в Ів.Франківську уже і коронавак і т.д. підчистили. Відсторонення від роботи в такій ситуації дивно виглядає.

Винятки цілком можливі на теперішній час. Навіть косяки в організації. В нас без цього неможливо))

Стосовно ж відсторонення від роботи -- на мою думку, учора lapay ну просто супер влучно і головне правильно визначив - в умовах червоної зони (тобто обмеження) питання потрібно розглядати з точки зору допуску до роботи вакцинованих, а не відсторонення від роботи невакцинованих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:49

  ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.
По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.

Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.


зачем Вам сравнивать Германию и Украину?
ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%

в Германии было так:
24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи)
21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?)
04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото)
ну, как по мне просматривается прямая зависимость;
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:05

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.
По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.

Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.


зачем Вам сравнивать Германию и Украину?
ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%

в Германии было так:
24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи)
21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?)
04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото)
ну, как по мне просматривается прямая зависимость;

Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:06

  airmax78 написав:Что вам, дебилам, ещё не ясно на счёт необходимости вакцинации?: https://censor.net/ua/news/3298174/ukra ... nfografika

вот вы не дебил - вакцинировались? И всех своих родных вакцинировали?
Как я понял, вакцинация не совсем помогла?
Вы уверены в вакцине - вакцинируйтесь и будете защищены. Какая вам разница вакцинированы ли остальные?
Вакцинированные должны разносить ковид еще больше чем остальные, по теории они переносят в легкой форме и могут не знать, что они разносчики, тогда как не вакцинированные сразу слягут с температурой и разносить не будут...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:16

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
......

.......
в Германии было так:
24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи)
21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?)
04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото)
ну, как по мне просматривается прямая зависимость;

1. Покажите, пожалуйста, откуда Вы взяли подчеркнутое.
Я привёл цифру отсюда - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/.

2. На смертность Вы вообще не смотрите?
В зимнюю волну у них смертность переваливала за 1000. Рекорд был 29 декабря 1249 смертей за сутки. Сейчас пока максимум 178 (выше писал).
Разницу не видите?

На 21 апреля в Германии было вакцинировано 6,86% полностью + 14,70% частично. Цифры отсюда - https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:19

  ol_zy написав:
  airmax78 написав:Что вам, дебилам, ещё не ясно на счёт необходимости вакцинации?: https://censor.net/ua/news/3298174/ukra ... nfografika

вот вы не дебил - вакцинировались? И всех своих родных вакцинировали?
Как я понял, вакцинация не совсем помогла?
Вы уверены в вакцине - вакцинируйтесь и будете защищены. Какая вам разница вакцинированы ли остальные?
Вакцинированные должны разносить ковид еще больше чем остальные, по теории они переносят в легкой форме и могут не знать, что они разносчики, тогда как не вакцинированные сразу слягут с температурой и разносить не будут...

Всё неправильно. Объяснять в 1000-й раз не буду. Здесь Ваши аргументы 1000 раз опровергались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:48

  antey1969 написав:
  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вакцинировано 66,52% полностью + 2,55% один укол.
Да, сейчас опять вспышка. Но пока их рекорд 5 ноября - 35 806 новых случаев заболевания и 178 новых случаев смерти.
Их рекорд по смертям вчетверо меньше уже привычных у нас 700.
По новым случаям они нас опередили. У нас 4 ноября максимум 27377. Но стоит заметить, что у них население в 2 с лишним раза больше - 84 млн. и тестов они делают почти втрое больше нашего.

Хотел ещё сравнить по серьёзным/критическим случаям, но... В Германии 2616, у нас... 177.


зачем Вам сравнивать Германию и Украину?
ведь можно просто смотреть как было дело в Германии и спрогнозировать шо будет у нас когда вакцинашек станет 66,5%

в Германии было так:
24дек 2020 - 34478 случаев (наверное ещё никого не укололи)
21апр 2021- 33129 случаев (Х - уколото - кто знает сколько?)
04 ноября 2021 41326 случаев (66,5% уколото)
ну, как по мне просматривается прямая зависимость;

Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора :roll:


Не ровняйте украинскую ликарню с немецкой клиникой. Недаром все состоятельные украинцы лечатся исключительно в Германии.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:11

  ЛАД написав:1. Покажите, пожалуйста, откуда Вы взяли подчеркнутое.


66,5% взял с Вашего поста

вопщем данные беру с https://covid19.rnbo.gov.ua/

  ЛАД написав:2. На смертность Вы вообще не смотрите?
В зимнюю волну у них смертность переваливала за 1000. Рекорд был 29 декабря 1249 смертей за сутки. Сейчас пока максимум 178 (выше писал).
Разницу не видите?

На 21 апреля в Германии было вакцинировано 6,86% полностью + 14,70% частично.



смысл в том что беру максимумы случаев по волне, предполагаю что максимумы подвязанны на количество вакцинированных.
итак имеем:
в Германии было так:
24дек 2020 - 34478 случаев (558ушли)(наверное ещё никого не укололи)
21апр 2021- 33129 случаев (335ушли) (6,86% уколото)
04 ноября 2021 41326 случаев (147ушли) (66,5% уколото)

заметьте на данный момент не понятно какой максимум будет в этой волне в Германии.
когда график по Германии отрисуеться - т.е будет чётко видно что волна пойдёт на спад.
то можно будет предположить сколько будет случаев в Украине при достижении у нас вакцинации 66.5%
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора


это результат "медреформы"
думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;
медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 01:15

  uaprofi написав:
  antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора


это результат "медреформы"
думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;
медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.

Может не 5 лет назад, а 25???
Vint
 
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