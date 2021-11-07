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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4251425242534254 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118 Мені вже зробили щеплення 56% 66 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 22 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 118 Додано: Вів 09 лис, 2021 03:08 ol_zy



Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...". Volos Повідомлень: 19 З нами з: 06.02.14 Подякував: 371 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 03:57 Volos написав: ol_zy



Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...". Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".

Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.

Через який час їх чекати є якісь серйозні факти? Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.Через який час їх чекати є якісь серйозні факти? Ukrainian

Повідомлень: 10272 З нами з: 18.06.08 Подякував: 39 раз. Подякували: 712 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4251425242534254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7837 12445837

ЛОБ Нед 07 лис, 2021 17:20