ol_zy
Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".
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Додано: Вів 09 лис, 2021 03:08
ol_zy
Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".
Додано: Вів 09 лис, 2021 03:57
Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.
Через який час їх чекати є якісь серйозні факти?
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