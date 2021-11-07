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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4252425342544255

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118
Мені вже зробили щеплення
56%
66
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:14

  warlamp написав:Не ровняйте украинскую ликарню с немецкой клиникой. Недаром все состоятельные украинцы лечатся исключительно в Германии.

щось це харківському чморю... забув ім"я... не допомогло...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:16

  uaprofi написав:
  antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора


это результат "медреформы"
думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;
медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.

я не ходок в укрополіклініки, але мої батьки цю тезу підтверджують... нажаль (((

повторюся... шкода, що українці не французи... виходять протестувати, коли їм платять тільки (((
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:32

  Vint написав:
  uaprofi написав:
  antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек
Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек
Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?
Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора


это результат "медреформы"
думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;
медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.

Может не 5 лет назад, а 25???


Именно так.
Я был в поликлинике последний раз в 2010.
И пришлось сейчас сходить.

Внешне ничего не извенилось.
Вообще!
Грустно все выглядит.
Судя по фото из Ковид палат - там точно так же.
Особенно грустно если сравнивать по "картинке из Американского кино"
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:40

  Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.
Через який час їх чекати є якісь серйозні факти?


Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. :?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:58

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.
Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.


25% понад 65 р. госпіталізованих. 5% до 17 р., 40-50% хворих -непрацюючі.
Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051

Простите, но по графику 10 по Вашей ссылке, скорее, 20%. Но это мелочи.
А вот "40-50% хворих -непрацюючі" не вижу. Не подскажете, откуда эта цифра?


Хворі на 9 граф., на 10 госпіталізовані. Додаємо 20% +65, якщо якийсь % і працює, то перекривається тими хто до 60р. має пенсію, + 1/3 від 30% 50-64р., + 10% до 17 р., вже є 40%. Але 18-34р хворих 20% від загалу також багато ще навчається чи в пошуках. Та і взагалі в нас по статистиці половина працездатного віку офіційно не працює. Тоді взагалі на цифру 65% виходимо хворих, що офіційно не працюють.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12

  change_pm написав:
  uaprofi написав:
  Цитрин написав:Это к тому, что он и не обязан объяснять свой выбор придумывая отмазки. Он может сделать это добровольно, ничего не обосновывая.


будевельник написал шо уже всё - вакцинировался и коллектив нагнул

Ойойой, так він не тільки тиран, та ще й аб"юзер... :mrgreen:

Он наллогоплательщик, и думает как использовать деньги на уровне государства с оптимальной пользой, в отличии от нахлебников и временщиков.
Востаннє редагувалось Guineapig в Вів 09 лис, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12

  Volos написав:ol_zy

Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".

Ваксеров не существует, заведи себе на носу эту истину. Были перешугані, ели хлор-чеготам и боящиеся итальянских вин... но очень скоро оказалось, что первые - это скорее антиваксеры, которые сейчас жрут всякие антипаразитарные средства для животных и гомеопатию, лишь бы не вакцинироваться; а вторые вакцинировались и успокоились за свое здоровье более-менее.

Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди. Делай выводы.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 09 лис, 2021 10:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21

  fler написав:
  Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.
Через який час їх чекати є якісь серйозні факти?


Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. :?

Т.е. "колоться" нужно в периоды, когда вакцина еще гарантированно действует? -- где-то через 6-9 месяцев? Хм... что-то мне это напоминает?.. -- басман? бурса? А! -- бустер! :lol:

Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":
Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.

При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.

Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).

Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:50

  Slx написав:Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди.


Не совсем понял.
Зачем вакцинироваться от Коронавака?
И, как это сделать? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:53

  _hunter написав:
Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":
Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.

При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.

Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).

Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG.


Блин, Вы хоть авторов указывайте.
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