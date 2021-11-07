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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4252425342544255 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 118 Мені вже зробили щеплення 56% 66 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 22 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 118 Додано: Вів 09 лис, 2021 08:14 warlamp написав: Не ровняйте украинскую ликарню с немецкой клиникой. Недаром все состоятельные украинцы лечатся исключительно в Германии. Не ровняйте украинскую ликарню с немецкой клиникой.

щось це харківському чморю... забув ім"я... не допомогло... щось це харківському чморю... забув ім"я... не допомогло... change_pm Повідомлень: 4932 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 08:16 uaprofi написав: antey1969 написав: Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек

Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек

Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?

Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человекУкраина 25 тыс случаев, умерло 650 человекКакая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора



это результат "медреформы"

думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;

медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили. это результат "медреформы"думаю, что большинство людеймедицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.

я не ходок в укрополіклініки, але мої батьки цю тезу підтверджують... нажаль (((



повторюся... шкода, що українці не французи... виходять протестувати, коли їм платять тільки ((( я не ходок в укрополіклініки, але мої батьки цю тезу підтверджують... нажаль (((повторюся... шкода, що українці не французи... виходять протестувати, коли їм платять тільки ((( change_pm Повідомлень: 4932 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 08:32 Vint написав: uaprofi написав: antey1969 написав: Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек

Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек

Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?

Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человекУкраина 25 тыс случаев, умерло 650 человекКакая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%?Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора



это результат "медреформы"

думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли;

медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили. это результат "медреформы"думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажеми случайно попал сейчас - всё поняли;медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.

Может не 5 лет назад, а 25??? Может не 5 лет назад, а 25???



Именно так.

Я был в поликлинике последний раз в 2010.

И пришлось сейчас сходить.



Внешне ничего не извенилось.

Вообще!

Грустно все выглядит.

Судя по фото из Ковид палат - там точно так же.

Особенно грустно если сравнивать по "картинке из Американского кино" Именно так.Я был в поликлинике последний раз в 2010.И пришлось сейчас сходить.Внешне ничего не извенилось.Вообще!Грустно все выглядит.Судя по фото из Ковид палат - там точно так же.Особенно грустно если сравнивать по "картинке из Американского кино" justit Повідомлень: 5510 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1640 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 08:40 Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.

Через який час їх чекати є якісь серйозні факти? Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.Через який час їх чекати



Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. fler

Повідомлень: 2258 З нами з: 07.08.09 Подякував: 706 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 08:58 ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.

Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста. Пусть даже процентов 20-25 из них 60+.Тогда 370-400 тыс. 60-, т.е. трудоспособного возраста.



25% понад 65 р. госпіталізованих. 5% до 17 р., 40-50% хворих -непрацюючі.

Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051 25% понад 65 р. госпіталізованих. 5% до 17 р., 40-50% хворих -непрацюючі.Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?

Простите, но по графику 10 по Вашей ссылке, скорее, 20%. Но это мелочи.

А вот "40-50% хворих -непрацюючі" не вижу. Не подскажете, откуда эта цифра? Простите, но по графику 10 по Вашей ссылке, скорее, 20%. Но это мелочи.А вот "40-50% хворих -непрацюючі" не вижу. Не подскажете, откуда эта цифра?



Хворі на 9 граф., на 10 госпіталізовані. Додаємо 20% +65, якщо якийсь % і працює, то перекривається тими хто до 60р. має пенсію, + 1/3 від 30% 50-64р., + 10% до 17 р., вже є 40%. Але 18-34р хворих 20% від загалу також багато ще навчається чи в пошуках. Та і взагалі в нас по статистиці половина працездатного віку офіційно не працює. Тоді взагалі на цифру 65% виходимо хворих, що офіційно не працюють. Хворі на 9 граф., на 10 госпіталізовані. Додаємо 20% +65, якщо якийсь % і працює, то перекривається тими хто до 60р. має пенсію, + 1/3 від 30% 50-64р., + 10% до 17 р., вже є 40%. Але 18-34р хворих 20% від загалу також багато ще навчається чи в пошуках. Та і взагалі в нас по статистиці половина працездатного віку офіційно не працює. Тоді взагалі на цифру 65% виходимо хворих, що офіційно не працюють. Ой+

Повідомлень: 4634 З нами з: 19.04.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12 change_pm написав: uaprofi написав: Цитрин написав: Это к тому, что он и не обязан объяснять свой выбор придумывая отмазки. Он может сделать это добровольно, ничего не обосновывая. Это к тому, что он и не обязан объяснять свой выбор придумывая отмазки. Он может сделать это добровольно, ничего не обосновывая.



будевельник написал шо уже всё - вакцинировался и коллектив нагнул будевельник написал шо уже всё -

Ойойой, так він не тільки тиран, та ще й аб"юзер... Ойойой, так він не тільки тиран, та ще й аб"юзер...

Он наллогоплательщик, и думает как использовать деньги на уровне государства с оптимальной пользой, в отличии от нахлебников и временщиков. Он наллогоплательщик, и думает как использовать деньги на уровне государства с оптимальной пользой, в отличии от нахлебников и временщиков. Востаннє редагувалось Guineapig в Вів 09 лис, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз. Guineapig

Повідомлень: 930 З нами з: 02.06.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12 Volos написав: ol_zy



Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...". Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".

Ваксеров не существует, заведи себе на носу эту истину. Были перешугані, ели хлор-чеготам и боящиеся итальянских вин... но очень скоро оказалось, что первые - это скорее антиваксеры, которые сейчас жрут всякие антипаразитарные средства для животных и гомеопатию, лишь бы не вакцинироваться; а вторые вакцинировались и успокоились за свое здоровье более-менее.



Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди. Делай выводы. Ваксеров не существует, заведи себе на носу эту истину. Были перешугані, ели хлор-чеготам и боящиеся итальянских вин... но очень скоро оказалось, что первые - это скорее антиваксеры, которые сейчас жрут всякие антипаразитарные средства для животных и гомеопатию, лишь бы не вакцинироваться; а вторые вакцинировались и успокоились за свое здоровье более-менее.Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди. Делай выводы. Востаннє редагувалось Slx в Вів 09 лис, 2021 10:25, всього редагувалось 4 разів. Slx Повідомлень: 940 З нами з: 23.07.18 Подякував: 300 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21 fler написав: Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.

Через який час їх чекати є якісь серйозні факти? Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає.Через який час їх чекати



Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний.

Т.е. "колоться" нужно в периоды, когда вакцина еще гарантированно действует? -- где-то через 6-9 месяцев? Хм... что-то мне это напоминает?.. -- басман? бурса? А! -- бустер!



Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":

Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.



При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.



Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).



Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG. Т.е. "колоться" нужно в периоды, когда вакцина еще гарантированно действует? -- где-то через 6-9 месяцев? Хм... что-то мне это напоминает?.. -- басман? бурса? А! -- бустер!Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации": _hunter Повідомлень: 5391 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 10:50 Slx написав: Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди. Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди.



Не совсем понял.

Зачем вакцинироваться от Коронавака?

И, как это сделать? Не совсем понял.Зачем вакцинироваться от Коронавака?И, как это сделать? justit Повідомлень: 5510 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1640 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 10:53 _hunter написав:

Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":

Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.



При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.



Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).



Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG. Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":



Блин, Вы хоть авторов указывайте. Блин, Вы хоть авторов указывайте. justit Повідомлень: 5510 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1640 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4252425342544255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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