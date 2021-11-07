antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
это результат "медреформы" думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли; медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.
я не ходок в укрополіклініки, але мої батьки цю тезу підтверджують... нажаль (((
повторюся... шкода, що українці не французи... виходять протестувати, коли їм платять тільки (((
antey1969 написав:Германия 25 тыс случаев, умерло 50 человек Украина 25 тыс случаев, умерло 650 человек Какая будет польза для Украины, если вакцинашек станет 66.5%? Ну-ка выдайте перл-нетленку нагора
это результат "медреформы" думаю, что большинство людей кто был в поликлинике скажем лет 5 назад и случайно попал сейчас - всё поняли; медицину ту что была в поликлиниках - могу смело сказать полностью развалили.
Может не 5 лет назад, а 25???
Именно так. Я был в поликлинике последний раз в 2010. И пришлось сейчас сходить.
Внешне ничего не извенилось. Вообще! Грустно все выглядит. Судя по фото из Ковид палат - там точно так же. Особенно грустно если сравнивать по "картинке из Американского кино"
Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає. Через який час їх чекати є якісь серйозні факти?
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний.
Простите, но по графику 10 по Вашей ссылке, скорее, 20%. Но это мелочи. А вот "40-50% хворих -непрацюючі" не вижу. Не подскажете, откуда эта цифра?
Хворі на 9 граф., на 10 госпіталізовані. Додаємо 20% +65, якщо якийсь % і працює, то перекривається тими хто до 60р. має пенсію, + 1/3 від 30% 50-64р., + 10% до 17 р., вже є 40%. Але 18-34р хворих 20% від загалу також багато ще навчається чи в пошуках. Та і взагалі в нас по статистиці половина працездатного віку офіційно не працює. Тоді взагалі на цифру 65% виходимо хворих, що офіційно не працюють.
Скорее всего ваксеры не хотят в одиночестве бояться долгосрочных побочек после вакцинации, вот и агитируют антваксеров присоединиться к секте. Типа: "треба шоб и у сусiда корова сдохла, коли сдохне у мене...".
Ваксеров не существует, заведи себе на носу эту истину. Были перешугані, ели хлор-чеготам и боящиеся итальянских вин... но очень скоро оказалось, что первые - это скорее антиваксеры, которые сейчас жрут всякие антипаразитарные средства для животных и гомеопатию, лишь бы не вакцинироваться; а вторые вакцинировались и успокоились за свое здоровье более-менее.
Агитируют за вакцинацию от Коронавака все здоровые на голову люди. Делай выводы.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 09 лис, 2021 10:25, всього редагувалось 4 разів.
Ukrainian написав: Побічні еффекти якщо вони є, від вакцин, проявляються на протязі трьох місяців після щеплення. В Канаді уже майже 80% вакцинованих. А побічних еффектів все немає та немає. Через який час їх чекати є якісь серйозні факти?
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний.
Т.е. "колоться" нужно в периоды, когда вакцина еще гарантированно действует? -- где-то через 6-9 месяцев? Хм... что-то мне это напоминает?.. -- басман? бурса? А! -- бустер!
Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":
Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.
При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.
Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).
Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG.
_hunter написав: Ну и краткая вырезка про супер-пупер имунитет после "естественной вакцинации":
Напротив, перенесенная коронавирусная инфекция иммунитет подавляет. Например, нарушение функций дендритных клеток после перенесенного COVID-19 сохраняется до 7 месяцев.
При тяжелой инфекции вирус практически "разрушает" герминативные центры лимфоузлов.
Не лучшим образом на работе иммунной системы сказывается и лечение COVID-19 иммуносупрессорами (глюкокортикоидами, ингибиторами янус-киназ, интерлейкинов и их рецепторов).
Однако, мукозальный иммунитет на слизистых после вакцинации (секреторные IgA), конечно, слабее, чем после болезни. Нужно ждать назальной формы Спутника. Тем не менее, для защиты Ваших легких нужны именно антитела IgG.