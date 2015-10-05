justit написав: Елки палки, а я точно помню. Начало лета - в пункте массовой вакцинации только Коронавак, и по фейсбуку вопли: "Этот китайский шмурдяк!!! Файзер давайте. Шмурдяк колоть не будем!!!"
Шмурдяк - это AstraZeneca
все пропустили в этой помойке главную новсть GSK и Sanofi Aventis уже вов всю тестриуют украинцах нормальные вакцинки ,я как получивший несколько их вакцинок могу сказать что пока-что все нормально. https://hromadske.ua/ru/posts/covid-vak ... -ispytanij если кто хочет колоться, когда-то , подедут и нормальные вакцинки
ЗЫ лично я от короны не буду
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 15:10, всього редагувалось 2 разів.
1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных. Повторю, здесь - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ - максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184. 2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день. 3. Так что насчёт смертности?
P s. На будущее просьба - сразу давайте ссылку, избежали бы долгих разговоров.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 лис, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov написав:Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали.. Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне.. Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали.. По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок.. Закон их не касается..
представництво нацполіції у місті лева ліквідували чи як? чи у вас на рахунку не було щоб набрати 102? так воно ж безкоштовно, якщо що.
згідно закону україни про Національну поліцію в їх обовязки не входить перевірка персональних медичних данних громадян , а також сам факт про стан здоровья конфіденційний
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
о, ви виявляється не тільки спеціаліст в галузі медицини, а ще й спеціаліст по праву. багатостаночник прямо. тільки от в обов'язки поліції. також входить слідкувати за дотриманням встановлених державою норм, а також зупиняти виникаючі при цьому правопорущення. а в обов'язки громадян входить повідомляти поліцію про правопорушення.
yama написав:Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?
_hunter написав:[ Т А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много Так что да: выкарабкался из больнички, месяца 2-3 на отдых -- и шуруй на укол -- пока снова в больничку не загремел
Да полно их там, так же как и вакцинированных. В Израиле примерно 50 на 50, там не коверкают статистику, так как в Украине. Вот только что смотрел передачу со Светланой Гук (пульмонолог Феофании) она рассказывает про случаи, что если вакцинированный умер от Ковида, ему ставят другой диагноз, а если не вакцинированный умер какой-то болезни - то тут же Ковид. Вот тебе ролик (ты доказательства сильно любиш) как СМИ превращают вакцинированных в больничке больных Ковидом , я якобы не вакцинированных. https://m.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE МОЗ из 95 летальных случаев связанных с вакцинацией не подтвердил ни одного (странно, что вообще что-то якобы расследовали). Хотя в США 12 000 смертей после вакцинации, 13 000 инвалидов и 607 000 осложнений.
yama написав:Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?
нема розголошення третім особам деталей , всі процедури залишаються конфіденційними на вході поліція МРЕВ отримує висновок "може управляти транспортним засобом протипоказів немає " або " не може виконувати роботу на виості" а в деталі якою вакциною коли як і чому - ні .