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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4254425542564257>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 119
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:48

Странно. Вторую прививку сделал еще 2 ноября, но в Дии до сих пор стоит цифра 1. Когда будет стоять цифра 2?
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:50

  pesikot написав:
  justit написав:
Елки палки, а я точно помню. Начало лета - в пункте массовой вакцинации только Коронавак, и по фейсбуку вопли: "Этот китайский шмурдяк!!! Файзер давайте. Шмурдяк колоть не будем!!!"

:D :D

Шмурдяк - это AstraZeneca :)

все пропустили в этой помойке главную новсть GSK и Sanofi Aventis уже вов всю тестриуют украинцах нормальные вакцинки ,я как получивший несколько их вакцинок могу сказать что пока-что все нормально.
https://hromadske.ua/ru/posts/covid-vak ... -ispytanij
если кто хочет колоться, когда-то , подедут и нормальные вакцинки

ЗЫ лично я от короны не буду
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 15:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:5-10-15-20 лет после 8-ого бустера

Касандр може і не дочекатись свого передбачення... :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Потрібно "здати точку". Ляшко запропонував варіант амністії за підроблені COVID-сертифікати "

https://news.liga.net/ua/society/news/n ... ertifikaty

А потом все выданные сертификаты этим врачем станут недействительными.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:18

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Повторю вопрос. Откуда цифра "04 ноября 2021 41326 случаев". По данным ворлдметра такой цифры не было. Если Вы не ответите, то буду считать Вас наглым лжецом.


ЛАД, если что все вопросы в РНБО
Зображення

ссылка на сайт с информацией


1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных.
Повторю, здесь - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ - максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184.
2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день.
3. Так что насчёт смертности?

P s. На будущее просьба - сразу давайте ссылку, избежали бы долгих разговоров.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 лис, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:27

  uaprofi написав:ну возьмём например Чехию.
сколько там вакцинировано? надеюсь больше половины?
9282 заболевших сегодня.
вопрос на засыпку - помогает им жи жа?

в Чехии все ходят без масок, как подурели...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:35

  yama написав:
  wild.tomcat написав:
  vladislavlvov написав:Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..
Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..
Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..
По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..
Закон их не касается..


представництво нацполіції у місті лева ліквідували чи як? :D чи у вас на рахунку не було щоб набрати 102? так воно ж безкоштовно, якщо що.
згідно закону україни про Національну поліцію в їх обовязки не входить перевірка персональних медичних данних громадян , а також сам факт про стан здоровья конфіденційний
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.


о, ви виявляється не тільки спеціаліст в галузі медицини, а ще й спеціаліст по праву. багатостаночник прямо. тільки от в обов'язки поліції. також входить слідкувати за дотриманням встановлених державою норм, а також зупиняти виникаючі при цьому правопорущення. а в обов'язки громадян входить повідомляти поліцію про правопорушення.


  yama написав:Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.


якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:38

Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки

  LOKY написав:
  _hunter написав:[
Т А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много :roll:
Так что да: выкарабкался из больнички, месяца 2-3 на отдых -- и шуруй на укол -- пока снова в больничку не загремел :lol:

Да полно их там, так же как и вакцинированных. В Израиле примерно 50 на 50, там не коверкают статистику, так как в Украине. Вот только что смотрел передачу со Светланой Гук (пульмонолог Феофании) она рассказывает про случаи, что если вакцинированный умер от Ковида, ему ставят другой диагноз, а если не вакцинированный умер какой-то болезни - то тут же Ковид.
Вот тебе ролик (ты доказательства сильно любиш) как СМИ превращают вакцинированных в больничке больных Ковидом , я якобы не вакцинированных. https://m.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE
МОЗ из 95 летальных случаев связанных с вакцинацией не подтвердил ни одного (странно, что вообще что-то якобы расследовали). Хотя в США 12 000 смертей после вакцинации, 13 000 инвалидов и 607 000 осложнений.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:40

  yama написав:
  airmax78 написав:Что вам, дебилам, ещё не ясно на счёт необходимости вакцинации?: https://censor.net/ua/news/3298174/ukra ... nfografika
уточните пожалуйста чем надо опять колоться ? я уже более 5 штук сделал еще надо ? от чего еще ? от потери нюха ? :shock: я ж не сомелье не парфюмер и даже не повар, нафиг оно мне ?

Если Вы так любите колоться (аж 5 штук сделали!), то уколитесь ещё шестой раз и успокойтесь.
В чём проблема?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:41

  wild.tomcat написав:
  yama написав:Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.


якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?

нема розголошення третім особам деталей , всі процедури залишаються конфіденційними на вході поліція МРЕВ отримує висновок "може управляти транспортним засобом протипоказів немає " або " не може виконувати роботу на виості" а в деталі якою вакциною коли як і чому - ні .
yama
 
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