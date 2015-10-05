Додано: Вів 09 лис, 2021 15:35

yama написав: wild.tomcat написав: vladislavlvov написав: Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..

Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..

Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..

По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..

Закон их не касается.. Все спортклубы Львова не требуют вакцианации, ПЛР тестов.. Вообще ничего.. Евроспорт вообще вне таких понятий.. Мы никогда не требовали..Самое главное что думал с сертификатами вакцинации можно будет получить какую то скидку в красной зоне..Да где там поржали. у нас много людей вакцинация нам не нужна.. Мы и в прошлый локдаун никого не ограничивали..По факту в 12.00 четверг на участке 20 м.кв. тридцать человек.. Жесть..Все без масок..Закон их не касается..



представництво нацполіції у місті лева ліквідували чи як? чи у вас на рахунку не було щоб набрати 102? так воно ж безкоштовно, якщо що. представництво нацполіції у місті лева ліквідували чи як?чи у вас на рахунку не було щоб набрати 102? так воно ж безкоштовно, якщо що. згідно закону україни про Національну поліцію в їх обовязки не входить перевірка персональних медичних данних громадян , а також сам факт про стан здоровья конфіденційний Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. згідно закону україни про Національну поліцію в їх обовязки не входить перевірка персональних медичних данних громадян , а також сам факт про стан здоровья конфіденційний

yama написав: Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'яПацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

о, ви виявляється не тільки спеціаліст в галузі медицини, а ще й спеціаліст по праву. багатостаночник прямо. тільки от в обов'язки поліції. також входить слідкувати за дотриманням встановлених державою норм, а також зупиняти виникаючі при цьому правопорущення. а в обов'язки громадян входить повідомляти поліцію про правопорушення.якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?