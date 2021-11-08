Додано: Вів 09 лис, 2021 15:43

ЛАД написав: 1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных.

Повторю, здесь - https://www.worldometers.info/coronavir ... y/germany/ - максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184.

2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день.

3. Так что насчёт смертности? 1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных.Повторю, здесь -- максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184.2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день.3. Так что насчёт смертности?

ЛАД, я какбы беру информацию с официального сайта "Рада національної безпеки і оборони України". и надеюсь что там, за наши налоги, информацию для наполнения берут из проверенных источников.Или Вы намекаете, что Рада національної безпеки і оборони України - может снабжает своих граждан непроверенной информацией?откуда берёт данные вордметерс и кто и как их проверяет для меня большой вопрос."35.806 за 5 ноября" - задам Вам тот же вопрос ну как помогла жи жа?И на счёт смертей - то что в Германии смертность снизилась - может быть такое что врачи просто поняли как спасать тех или иных пациентов?Кроме того есть такой момент что люди сначала заболевают, а потом уходят через какое то время. Т.е смертность будет отсрочена несколько во времени от периуда когда мы увидим максимумы заболевших.Следовательно анализировать уровень смертности (и что повлияло) можно будет только тогда, когда очередная волна пойдёт на убыль.