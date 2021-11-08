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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4254425542564257

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 119
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
22
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:43

  ЛАД написав:
  yama написав:
  airmax78 написав:Что вам, дебилам, ещё не ясно на счёт необходимости вакцинации?: https://censor.net/ua/news/3298174/ukra ... nfografika
уточните пожалуйста чем надо опять колоться ? я уже более 5 штук сделал еще надо ? от чего еще ? от потери нюха ? :shock: я ж не сомелье не парфюмер и даже не повар, нафиг оно мне ?

Если Вы так любите колоться (аж 5 штук сделали!), то уколитесь ещё шестой раз и успокойтесь.
В чём проблема?

так 6м разом не ограничиться ! потом надо 7й 8-й 9-й и так далее уже есть планы по вакцинации на 2022 ... Кто может обещать\гарантировать что два укольчика и все? гепатит Б например 3 укола на всю жизнь
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:43

  ЛАД написав:1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных.
Повторю, здесь - https://www.worldometers.info/coronavir ... y/germany/ - максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184.
2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день.
3. Так что насчёт смертности?


ЛАД, я какбы беру информацию с официального сайта "Рада національної безпеки і оборони України". и надеюсь что там, за наши налоги, информацию для наполнения берут из проверенных источников.
Или Вы намекаете, что Рада національної безпеки і оборони України - может снабжает своих граждан непроверенной информацией?

откуда берёт данные вордметерс и кто и как их проверяет для меня большой вопрос.

"35.806 за 5 ноября" - задам Вам тот же вопрос ну как помогла жи жа?

И на счёт смертей - то что в Германии смертность снизилась - может быть такое что врачи просто поняли как спасать тех или иных пациентов?
Кроме того есть такой момент что люди сначала заболевают, а потом уходят через какое то время. Т.е смертность будет отсрочена несколько во времени от периуда когда мы увидим максимумы заболевших.
Следовательно анализировать уровень смертности (и что повлияло) можно будет только тогда, когда очередная волна пойдёт на убыль.
Востаннє редагувалось uaprofi в Вів 09 лис, 2021 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:44

  ЛАД написав:
  yama написав:
  airmax78 написав:Что вам, дебилам, ещё не ясно на счёт необходимости вакцинации?: https://censor.net/ua/news/3298174/ukra ... nfografika
уточните пожалуйста чем надо опять колоться ? я уже более 5 штук сделал еще надо ? от чего еще ? от потери нюха ? :shock: я ж не сомелье не парфюмер и даже не повар, нафиг оно мне ?

Если Вы так любите колоться (аж 5 штук сделали!), то уколитесь ещё шестой раз и успокойтесь.
В чём проблема?


судячи по змісту його писанини, він колеться трохи іншими препаратами. і от сьогодні напевно чергова поставка була, прорвало людину.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:46

  wild.tomcat написав:судячи по змісту його писанини, він колеться трохи іншими препаратами. і от сьогодні напевно чергова поставка була, прорвало людину.

а вот чем я колюсь мое дело - ст 39-1 сами читали выше
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:46

Модераторы, может, всё-таки стоит банить за посты без ссылок, как у Guineapig и Loky, которого он процитировал?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:50

  yama написав:.....
нема розголошення третім особам деталей , всі процедури залишаються конфіденційними на вході поліція МРЕВ отримує висновок "може управляти транспортним засобом протипоказів немає " або " не може виконувати роботу на виості" а в деталі якою вакциною коли як і чому - ні .

В факте укола вакциной нет никаких деталей о состоянии Вашего здоровья. Вы можете при этом иметь 30 болячек, а можете быть здоровым, как бык.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:51

  yama написав:
  wild.tomcat написав:
  yama написав:Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.


якось ви трохи вже притомили ліпити цю статтю куди попало. коли людину примушують пройти медогляд при здачі по посвідчення водія чи при оформленні на роботу, а також пройти періодичний меодогляд (і при цьому про результати ставлять до відома роботодавця) - це також порушення цієї статті чи ні? ви проти цього теж протестували? можна ознайомитися, де саме ви протестували? чи якщо мовчали тоді, чому завелися зараз? щоб просто язиком помахати?

нема розголошення третім особам деталей , всі процедури залишаються конфіденційними на вході поліція МРЕВ отримує висновок "може управляти транспортним засобом протипоказів немає " або " не може виконувати роботу на виості" а в деталі якою вакциною коли як і чому - ні .


ви напевно ніколи в очі не бачили довідки, яку оформлюють при поступленні на роботу, наприклад форма 086/о. :wink:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:53

  yama написав:
  wild.tomcat написав:судячи по змісту його писанини, він колеться трохи іншими препаратами. і от сьогодні напевно чергова поставка була, прорвало людину.

а вот чем я колюсь мое дело - ст 39-1 сами читали выше


та звісно справа ваша, просто не всіма препаратами можна просто так колотися, деякі з них в кк згадуються, ви ж тут юрист-любитель, мали б знати :D
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