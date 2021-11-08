yanyura написав:Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой, Igneus уже выступил бы с опровержением.
Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.
По крайней мере в развитых странах до ковида это было именно так. Не думаю, что с тех пор чтото поменялось.
в Польщі нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ
Так нет 100% иммунитета - нет и тайны. А вообще, вы (не конкретно вы) зашли в своем бредочке за грань. Я прям вижу,как пилот (не важно, военный, или гражданский) на требование "предъявите свой мед.серьификат" в аэропорту, ответит "у меня есть, но не покажу- эт тайна". Яма, Цитрин и остальные невменяшки, Вы готовы,чтоб вас возили пилоты под честное слово?? Чтоб он тихо прошел медконтроль раз в год, но бумагу никому не называл.
На якій підставі людина вважається небезпечною для суспільства (без маски, без сертифіката)? Тре довідка "що не верблюд" тепер при виході "в люди".
Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 лис, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я
Это факт обращения за медицинской помощью.
В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.
Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я
Это факт обращения за медицинской помощью.
В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.
Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.
Це дуже вільна інтерпретація Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби. Чомусь раніше це анти ваків не турбувало і не турбує
flyman написав:Тре довідка "що не верблюд" тепер при виході "в люди".
для продавцов требуется наличие медицинской книжки. Где врач указывает, что работник прошел медосмотр и допускается к работе. Врач проверяет наличие необходимых законом прививок, проводит медобследование - рентген, анализы, проверяет на отсутствие опасных болезней и после этого дает вердикт - либо допускает к работе, либо не допускает. Слышал после некоторых болезней продавцом уже никогда не допустят работать.
укололи один раз 11546тыс второй раз 8038тыс всего выходит 19584 тыс 1,5 млн вроде выкинули я тут переживал как бы не было тотальной принудиловки, а тут выходит может даже всем жаждущим не хватит. скоро и астру будут хватать... и хвалить... хватать и хвалить....
Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.
Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).
Прямо сейчас бустер разрешать нельзя - пусть система справится с наплывом возжелавших сделать 1-й и 2-й уколы, чтобы не сталкиваться с ограничениями (предполагается, что в последнюю минуту побежали прививаться латентные антиваксы, которые делают это не для собственной безопасности, а потому что "так решили сверху).
Как только их поток иссякнет (думаю, это месяц-два), не будет смысла ограничивать желающих сделать бустер
Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.
Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).