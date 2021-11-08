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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:54

  Цитрин написав:
  yanyura написав:Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой, Igneus уже выступил бы с опровержением.


Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.

По крайней мере в развитых странах до ковида это было именно так. Не думаю, что с тех пор чтото поменялось.

в Польщі нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:56

  Hotab написав:
  Цитрин написав:А наличие иммунитета от болезни

Так нет 100% иммунитета - нет и тайны. :lol:
А вообще, вы (не конкретно вы) зашли в своем бредочке за грань.
Я прям вижу,как пилот (не важно, военный, или гражданский) на требование "предъявите свой мед.серьификат" в аэропорту, ответит "у меня есть, но не покажу- эт тайна".
Яма, Цитрин и остальные невменяшки, Вы готовы,чтоб вас возили пилоты под честное слово?? Чтоб он тихо прошел медконтроль раз в год, но бумагу никому не называл.

На якій підставі людина вважається небезпечною для суспільства (без маски, без сертифіката)?
Тре довідка "що не верблюд" тепер при виході "в люди".

Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 лис, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:57

  Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я


Это факт обращения за медицинской помощью.

В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.

Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:58

  flyman написав:в Польщі нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ


В Британії теж нема, але флер постійно пише тут як тут все погано з контролем епідемії, напевно треба ввести ковід-аусвайси

  BIGor написав:Можно въехать только в страны 3-го мира и Нидерланды


І в Британію з недавніх пір
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:07

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я


Это факт обращения за медицинской помощью.

В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.

Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.

Це дуже вільна інтерпретація
Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби. Чомусь раніше це анти ваків не турбувало і не турбує
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:09

  flyman написав:Тре довідка "що не верблюд" тепер при виході "в люди".


для продавцов требуется наличие медицинской книжки. Где врач указывает, что работник прошел медосмотр и допускается к работе. Врач проверяет наличие необходимых законом прививок, проводит медобследование - рентген, анализы, проверяет на отсутствие опасных болезней и после этого дает вердикт - либо допускает к работе, либо не допускает. Слышал после некоторых болезней продавцом уже никогда не допустят работать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:10

таки полезная инфа:
МОЗ витратив вже 81% виділених на закупівлю вакцин від коронавірусу коштів
Це 8,5 млрд гривень із передбачених 10,5 млрд https://lb.ua/society/2021/11/09/498171 ... lenih.html



10500 млн/26/15 = это примерно 27 млн. доз.

укололи один раз 11546тыс
второй раз 8038тыс
всего выходит 19584 тыс
1,5 млн вроде выкинули
я тут переживал как бы не было тотальной принудиловки, а тут выходит может даже всем жаждущим не хватит.
скоро и астру будут хватать... и хвалить... хватать и хвалить....
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:15

  Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація
Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.


Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:17

  wadimk написав:
  zРадио написав:Через несколько месяцев будет доступна бустерная вакцинация - вы сможете привиться и векторной, и матричной вакциной. Двойной профит - доп. защита плюс пропуск в мир :)

А это что?
https://healthy.24tv.ua/ukrayini-narazi ... i_n1790567


Прямо сейчас бустер разрешать нельзя - пусть система справится с наплывом возжелавших сделать 1-й и 2-й уколы, чтобы не сталкиваться с ограничениями (предполагается, что в последнюю минуту побежали прививаться латентные антиваксы, которые делают это не для собственной безопасности, а потому что "так решили сверху).

Как только их поток иссякнет (думаю, это месяц-два), не будет смысла ограничивать желающих сделать бустер
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:23

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація
Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.


Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).

Подавай в суд по правам людини
https://www.echr.coe.int/Pages/home.asp ... ants/ukr&c

Програєш аж бігом
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