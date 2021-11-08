Ukrainian написав: Подавай в суд по правам людини Програєш аж бігом
С чего Вы это взяли?
Ukrainian написав: Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.
Кстати интересно, а где это у Вас требовали анкеты по Вашему состоянию здоровья?
Я чтото не припомню такого, обычно если например в бассейн записываешься, там нужны справки от врачей - терапевта из больницы и из КВД, которые допускают или не допускают Вас к плаванию. Никогда в бассейне мед.анкет не заставляли заполнять... Причем справку нужно было приносить к дежурному врачу в бассейне, а не к кому попало. Справку в бассейне проверяют, даже предупреждают - что будут обращаться в больницу и обязательно проверять. И вроде действительно проверяют, чтобы никто не нес левые справки.
И вообще, чтото не припомню, чтобы где-то требовали заполнять мед.анкеты с указанием состояния здоровья, истории болезней, прививок и т.п. Где это нужно - всегда через врача это делалось. Врач дает справку с допуском.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 20:42, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Прямо сейчас бустер разрешать нельзя - пусть система справится с наплывом возжелавших сделать 1-й и 2-й уколы, чтобы не сталкиваться с ограничениями (предполагается, что в последнюю минуту побежали прививаться латентные антиваксы, которые делают это не для собственной безопасности, а потому что "так решили сверху).
Как только их поток иссякнет (думаю, это месяц-два), не будет смысла ограничивать желающих сделать бустер
Есть диабетики, онкология и 70+. Им бустер необходим как воздух. Всем остальным он и нафиг не надо.
Hotab написав:Вы готовы,чтоб вас возили пилоты под честное слово?? Чтоб он тихо прошел медконтроль раз в год, но бумагу никому не называл.
что значит тихо. Пилот вроде медконтроль должен проходить перед каждым полетом или ошибаюсь? И без допуска от врача его не должны допускать к работе.
Но ключевой момент тут - без допуска от врача, а не от тёти Глаши без мед.образования и практики. И не от приложения в смартфоне. Тётя Глаша и приложение в смартфоне никак состояние работника проверить не могут, у них нет такой компетенции.
flyman написав:Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.
Вот я честно не сторонник "мови ненависті", но как реагировать на ситуацию: чел несёт бред "вакцинация не помогае, они тоже болеют, они тоже умирают", ты им терпеливо показываешь стату, что меньше и болеют,и меньше умирают, и ни одна страна мира (с норм. контролем, а не Африка) после вакцинации не дохнет пачками и одновременно не привитые ВСЕ дохнут пачками. Но! Все равно вылазит какой-нибудь юа-профи , который начитался специальных дисидентских групп, и заявляет"а вот в Чехии счас болеют 100500". Но ума посмотреть, что они не умирают, как прошлую волну.. - нет!!
И тогда одно слово приходит ",невменяемый" - человек , которому невозможно внушить что-то.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Вообще-то, не стоит пользоваться данными для серьёзных выводов, когда "Система працює в тестовому режимі v1.1.5" и нигде не указан источник данных. Повторю, здесь - https://www.worldometers.info/coronavir ... y/germany/ - максимум новых случаев пока 35.806 за 5 ноября. Максимум смертей пока 3 ноября - 184. 2. Нельзя делать серьёзные выводы по данным за 1 день. 3. Так что насчёт смертности?
ЛАД, я какбы беру информацию с официального сайта "Рада національної безпеки і оборони України". и надеюсь что там, за наши налоги, информацию для наполнения берут из проверенных источников. Или Вы намекаете, что Рада національної безпеки і оборони України - может снабжает своих граждан непроверенной информацией?
откуда берёт данные вордметерс и кто и как их проверяет для меня большой вопрос.
"35.806 за 5 ноября" - задам Вам тот же вопрос ну как помогла жи жа?
И на счёт смертей - то что в Германии смертность снизилась - может быть такое что врачи просто поняли как спасать тех или иных пациентов? Кроме того есть такой момент что люди сначала заболевают, а потом уходят через какое то время. Т.е смертность будет отсрочена несколько во времени от периуда когда мы увидим максимумы заболевших. Следовательно анализировать уровень смертности (и что повлияло) можно будет только тогда, когда очередная волна пойдёт на убыль.
Я ни на что не намекаю. На сайте прямо написано: "Система працює в тестовому режимі v1.1.5". Источники информации не указаны. Сомневаюсь, что РНБО их предоставляет Россия. На ворлдометре источник указан - https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/. Если бы в Германии "врачи просто поняли как спасать", об этом знали бы врачи во всём мире, в т.ч. и в Украине. То, что смерти - запаздывающий показатель понятно и известно давно. Запаздывают минимум на пару недель. Можем подождать. Но тогда не надо бежать впереди паровоза и делать далеко идущие выводы. Но можно вернуться к примеру Израиля. У них уже волна прошла. Смертность уже крайне низкая. Пиковое количество новых случаев было выше, чем в предыдущие волны, но смертность оказалась значительно ниже. У меня нет оснований предполагать, что в Германии будет иначе.
Ukrainian написав:Цитрин Де в законі слова про те що заборонено перевіряти наявність щеплення?
Ukrainian, в Україні ще з ... 1996 року діє Конституція, в якій є стаття 19. Отже, на виконання статті 19 Конституції громадяни діють за принципом «дозволено все, що законом не заборонено», а державні органи діють за принципом «дозволено лише те, що записано в законі»: https://konstitutsiya.com.ua/st-19
Я уже поднимал вопрос, но чтото никто так и не ответил. Повторю.
Допустим на кассе в магазине сидит работник прошедший вакцинацию, но тем не менее заразившийся ковидом и заражающий покупателей. У этого работника явные симптомы ковида и все это замечают. Но у него есть сертификат про вакцинацию и справка в Дие, поэтому его от работы не отстраняют.
Как быть в такой ситуации?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Пилот вроде медконтроль должен проходить перед каждым полетом или ошибаюсь?
Ошибаетесь. В держ.авиации да, а в коммерции (где вас возят) раз в год в медучреждении, но сертификат могут спросить в любом аэропорту, и не врачи. Это то,что подтверждает, что вы имеете необходимое здоровье для полетов. У вас в спортзале тоже не спрашивают за ваш тайный триппер или геморрой. А по конкретному вопросу.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Отримані профілактичні щеплення - це факт звернення людини до лікувального закладу
Давайте вот без давайте. Уже подбешивает дилетанская глупость. И это "юрыст"!! А справка,что прогулял работу(учебу) по поважной причине - это факт звэрнэння до медычного закладу?? А можно сказать работодателю "я болел ! А веришь ты мне или нет - это твои проблемы!! Справку , что подтверждает звэрнэння - не покажу!!"
Спросить у него "а вы случайно не больны"?? И получить ответ "отвали!! Это тайна!!" И если вас в рестике обслуживает официант с явными язвами на коже рук, а из ушей капает гной, то не смейте звать администратора !! Его здоровье - это тайна. Вы же так хотели бы??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:11, всього редагувалось 2 разів.