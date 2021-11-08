Цитрин написав:........... Прививка - это факт обращения за медицинской помощью. А наличие иммунитета от болезни или факт заболевания - это состояние здоровья. Причем не важно в результате чего возник иммунитет - в результате прививки, в результате болезни либо в результате врожденных свойств иммунитета. ........
Простите, но это Ваше личное мнение. У меня, например, другое. Можете подтвердить своё мнение законом или другим юридическим документом?
Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.
В сертификате нет сведений об "истории болезней, принимаемых медикаментах". То, что "статус и даты прививок ... относятся к состоянию здоровья" это опять Ваше глубоко личное мнение. Можете его чем-нибудь подтвердить?
Ukrainian написав:Де в законі слова про те що заборонено перевіряти наявність щеплення?
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою
Если профессия требует медицинского допуска, работодатель может направить его к врачу и допустить к работе по допуску от врача. Это работа врача проверять заразен человек или нет. И врач обязан сохранять тайну об истории болезни и наличии прививок. Он либо допускает к работе, либо не допускает.
Работодатель не компетентен в этом вопросе и потому не может сам это решать, тем более ориентируясь на какие-то сертификаты, которые никак не подтверждают отсутствие болезни и заразности.
Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.
flyman написав:Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.
Вот я честно не сторонник "мови ненависті", но как реагировать на ситуацию: чел несёт бред "вакцинация не помогае, они тоже болеют, они тоже умирают", ты им терпеливо показываешь стату, что меньше и болеют,и меньше умирают, и ни одна страна мира (с норм. контролем, а не Африка) после вакцинации не дохнет пачками и одновременно не привитые ВСЕ дохнут пачками. Но! Все равно вылазит какой-нибудь юа-профи , который начитался специальных дисидентских групп, и заявляет"а вот в Чехии счас болеют 100500". Но ума посмотреть, что они не умирают, как прошлую волну.. - нет!!
И тогда одно слово приходит ",невменяемый" - человек , которому невозможно внушить что-то.
стата так собі, назбирана на короткому періоді часу на ексеперемнальних вакцинах, це тема більше віри у вакцину, тобто секта вакцинаторів, яка веде себе відповідним чином - нетерпімістю до "інакомислячих"
Ukrainian написав:Де в законі слова про те що заборонено перевіряти наявність щеплення?
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою
Если профессия требует медицинского допуска, работодатель может направить его к врачу и допустить к работе по допуску от врача. Это работа врача проверять заразен человек или нет. И врач обязан сохранять тайну об истории болезни и наличии прививок. Он либо допускает к работе, либо не допускает.
Работодатель не компетентен в этом вопросе и потому не может сам это решать, тем более ориентируясь на какие-то сертификаты, которые никак не подтверждают отсутствие болезни и заразности.
Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.
Яка собі?? Найдите мне пожалуйста: 1. Несколько стран, в которых после вакцинации летальность ваше, чем до! 2. Несколько стран, где без вакцинации нет дикой смертности (Африку и прочие Беларуси, где все понятно , что никто не считает либо утаивает - не предлагать).
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:в нас населення стало "льотчиками"?
Был контекст "нельзя проверять у человека факт обращения к врачу и состояние его здоровья". Я показал, что там, где от состояния здоровья конкретного чела зависит здоровье и благополучие других людей - там с него спрашивают. Это обычная норма. Как и маршрутчика каждое утро проверяют. Как и водителя обычного проверяют на алкоголь и наркоту , или даже "втомився" на дороге или даже в мед.учреждении. Коров пасти можно без справки. Они остались беззащитны. Но коммуницииуя с людьми...
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:25, всього редагувалось 2 разів.