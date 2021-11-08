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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42604261426242634264>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:10

  Цитрин написав:...........
Прививка - это факт обращения за медицинской помощью. А наличие иммунитета от болезни или факт заболевания - это состояние здоровья. Причем не важно в результате чего возник иммунитет - в результате прививки, в результате болезни либо в результате врожденных свойств иммунитета.
........

Простите, но это Ваше личное мнение. У меня, например, другое.
Можете подтвердить своё мнение законом или другим юридическим документом?

Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.

В сертификате нет сведений об "истории болезней, принимаемых медикаментах".
То, что "статус и даты прививок ... относятся к состоянию здоровья" это опять Ваше глубоко личное мнение. Можете его чем-нибудь подтвердить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:11

  Hotab написав:У вас в спортзале тоже не спрашивают за ваш тайный триппер или геморрой. А по конкретному вопросу.


Меня никогда такое не спрашивали, где нужно - просили справку от врача с допуском. А где такое спрашивают? :?

Максимум были только рекомендации - быть осторожным с нагрузками, если слабое сердце. Но никто не требовал предоставить медицинские сведения о себе, только допуск от врачей.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:А где такое спрашивают?

Какое "такое"?

  Цитрин написав:просили справку от врача с допуском

Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:14

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:Де в законі слова про те що заборонено перевіряти наявність щеплення?


Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою


Если профессия требует медицинского допуска, работодатель может направить его к врачу и допустить к работе по допуску от врача. Это работа врача проверять заразен человек или нет. И врач обязан сохранять тайну об истории болезни и наличии прививок. Он либо допускает к работе, либо не допускает.

Работодатель не компетентен в этом вопросе и потому не может сам это решать, тем более ориентируясь на какие-то сертификаты, которые никак не подтверждают отсутствие болезни и заразности.

Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:15

  Hotab написав:
  flyman написав:Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.

Вот я честно не сторонник "мови ненависті", но как реагировать на ситуацию: чел несёт бред "вакцинация не помогае, они тоже болеют, они тоже умирают", ты им терпеливо показываешь стату, что меньше и болеют,и меньше умирают, и ни одна страна мира (с норм. контролем, а не Африка) после вакцинации не дохнет пачками и одновременно не привитые ВСЕ дохнут пачками. Но! Все равно вылазит какой-нибудь юа-профи , который начитался специальных дисидентских групп, и заявляет"а вот в Чехии счас болеют 100500".
Но ума посмотреть, что они не умирают, как прошлую волну.. - нет!!

И тогда одно слово приходит ",невменяемый" - человек , которому невозможно внушить что-то.

стата так собі, назбирана на короткому періоді часу на ексеперемнальних вакцинах, це тема більше віри у вакцину, тобто секта вакцинаторів, яка веде себе відповідним чином - нетерпімістю до "інакомислячих"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.

Нельзя!! Факт обращения к врачу. Юрыст не соврет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:18

  ЛАД написав:Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.


Что за сертификат требуют? В нем указано что человек допускается к работе и противопоказаний не имеет?

Или-же требуют сертификат с какими-то деталями составляющими медицинскую тайну (история болезни, прививки, медикаменты и т.п.)?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:18

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:Де в законі слова про те що заборонено перевіряти наявність щеплення?


Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою


Если профессия требует медицинского допуска, работодатель может направить его к врачу и допустить к работе по допуску от врача. Это работа врача проверять заразен человек или нет. И врач обязан сохранять тайну об истории болезни и наличии прививок. Он либо допускает к работе, либо не допускает.

Работодатель не компетентен в этом вопросе и потому не может сам это решать, тем более ориентируясь на какие-то сертификаты, которые никак не подтверждают отсутствие болезни и заразности.

Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.

в нас населення стало "льотчиками"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:стата так собі,

Яка собі??
Найдите мне пожалуйста:
1. Несколько стран, в которых после вакцинации летальность ваше, чем до!
2. Несколько стран, где без вакцинации нет дикой смертности (Африку и прочие Беларуси, где все понятно , что никто не считает либо утаивает - не предлагать).
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:в нас населення стало "льотчиками"?

Был контекст "нельзя проверять у человека факт обращения к врачу и состояние его здоровья".
Я показал, что там, где от состояния здоровья конкретного чела зависит здоровье и благополучие других людей - там с него спрашивают. Это обычная норма.
Как и маршрутчика каждое утро проверяют.
Как и водителя обычного проверяют на алкоголь и наркоту , или даже "втомився" на дороге или даже в мед.учреждении.
Коров пасти можно без справки. Они остались беззащитны. Но коммуницииуя с людьми...
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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