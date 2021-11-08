Hotab написав:

flyman написав: Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті. Слухай, кінчайте оце: "невмєняшки" та іншу мову ненависті.

Вот я честно не сторонник "мови ненависті", но как реагировать на ситуацию: чел несёт бред "вакцинация не помогае, они тоже болеют, они тоже умирают", ты им терпеливо показываешь стату, что меньше и болеют,и меньше умирают, и ни одна страна мира (с норм. контролем, а не Африка) после вакцинации не дохнет пачками и одновременно не привитые ВСЕ дохнут пачками. Но! Все равно вылазит какой-нибудь юа-профи , который начитался специальных дисидентских групп, и заявляет"а вот в Чехии счас болеют 100500".Но ума посмотреть, что они не умирают, как прошлую волну.. - нет!!И тогда одно слово приходит ",невменяемый" - человек , которому невозможно внушить что-то.