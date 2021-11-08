Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я
Это факт обращения за медицинской помощью.
В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.
Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.
Так он и проверяет "только допуск от врача" = сертификат. Можно было его тоже назвать справкой, допуском, ещё как-нибудь. Как написал Ukrainian: "Не потрібно ліпити горбатого і придумувати казки".
Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.
Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).
Не знаю, как сейчас, но раньше в бассейне была обязательна справка от кожвен.
yama написав:все пропустили в этой помойке главную новсть GSK и Sanofi Aventis уже вов всю тестриуют украинцах нормальные вакцинки ,я как получивший несколько их вакцинок могу сказать что пока-что все нормально. https://hromadske.ua/ru/posts/covid-vak ... -ispytanij если кто хочет колоться, когда-то , подедут и нормальные вакцинки
ЗЫ лично я от короны не буду
Не лукавьте, Вы и Пфайзер в себя влили, не побрезговали Даже опечалились, что 20-ти компонентку нельзя, готовы были бы прям сразу, а она тоже вон какая свежая, не миллионах еще не исследована
ну был пфайзер превенар-13 оплаченный со своего кармана.
Reader написав:
yama написав:так 6м разом не ограничиться ! потом надо 7й 8-й 9-й и так далее уже есть планы по вакцинации на 2022 ... Кто может обещать\гарантировать что два укольчика и все? гепатит Б например 3 укола на всю жизнь
От гриппа Вы тоже ежегодно делаете, и фотоотчеты здесь выкладываете, а не кричите, что они пожизненного эффекта не имеют. Иногда даже аж двумя производителями в одном сезоне (извините, если вдруг ошибаюсь, просто вроде как помнится, что в прошлом сезоне сначала Джи-Си Флю, а потом еще и Ваксигриппом).
приятно что меня читают ! Самое главное отличие что моя вакцинация ДОБРОВОЛЬНАЯ !!! а от короны ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ !
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 21:35, всього редагувалось 1 раз.
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того
Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)
ЛАД написав:Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.
Что за сертификат требуют? В нем указано что человек допускается к работе и противопоказаний не имеет?
Или-же требуют сертификат с какими-то деталями составляющими медицинскую тайну (история болезни, прививки, медикаменты и т.п.)?
Повторю - не надо лепить горбатого. История болезни, прививки, медикаменты и т.п. не указываются. Указывается одна-единственная прививка. Можно изменить форму записи - например, "годен к общению с такой-то даты", где дата будет второй прививки ( или на 2 недели позже). Вас такое устроит? Не будет сведений о вакцине, но суть та же. При этом все, естественно, будут знать/понимать, что это дата вакцинации. Какой повод Вы тогда найдёте?
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того
Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)
1) я прохожу раз в год добровольно платный медосмотр (чек-ап как модно говорить) куда включаю то что считаю нужным 2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре . Вы в всерьез верите что на таких осмотрах если вы не летчик или не в МВД что-то осматривают ? 3) сертификат хочу из принципа купить 4) за помыслы у нас пока не садят и пока факт моего деяния не доказан есть презумпция невиновности . Если я напишу в интернете роман о злодеяниях - ко мне должен выехать патруль ? дойдем до маразма как в РФ и Белорусов ? - написал не о том и тебя за лайк твит или репост посадили Вообще слишком много внимания моей скромной личности , давайте по теме . Я же не отчитываюсь о эрекции как некоторые участники форума , а стараюсь более менее по теме .