RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4261426242634264>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:22

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав: Отримані профілактичні щеплення це не стан здоров’я


Это факт обращения за медицинской помощью.

В любом случае, проверять отсутствие болезни и заразности, а также наличие требуемых для профессии прививок прописаных в законах, обязан только компетентный врач, а не работодатель. Работодатель обязан проверять только допуск от врача.

Медицина - это не компетенция работодателя и самостоятельно лезть в здоровье работника он не должен.

Так он и проверяет "только допуск от врача" = сертификат. Можно было его тоже назвать справкой, допуском, ещё как-нибудь.
Как написал Ukrainian: "Не потрібно ліпити горбатого і придумувати казки".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4935 раз.
Подякували: 4550 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:25

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав: Це дуже вільна інтерпретація
Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби.


Вы путаете ситуацию, когда Вас опрашивают с целью предотвратить негативные последствия для Вас самого и ситуацию, когда законом установлена необходимость медицинского допуска для некоторых профессий, которые могут привести к массовым заражениям (продавцы, повара, официанты и т.п.).

Не знаю, как сейчас, но раньше в бассейне была обязательна справка от кожвен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4935 раз.
Подякували: 4550 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не знаю, как сейчас, но раньше в бассейне была обязательна справка от кожвен.

Сейчас такую ядреную химию льют в басик, что можно туда ходить лечить грибок на ногах. :lol:
Потому возможно и не надо уже справки.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  wild.tomcat написав:форма 086/о.
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8042 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:30

  Reader написав:
  yama написав:все пропустили в этой помойке главную новсть GSK и Sanofi Aventis уже вов всю тестриуют украинцах нормальные вакцинки ,я как получивший несколько их вакцинок могу сказать что пока-что все нормально.
https://hromadske.ua/ru/posts/covid-vak ... -ispytanij
если кто хочет колоться, когда-то , подедут и нормальные вакцинки

ЗЫ лично я от короны не буду


Не лукавьте, Вы и Пфайзер в себя влили, не побрезговали :wink: Даже опечалились, что 20-ти компонентку нельзя, готовы были бы прям сразу, а она тоже вон какая свежая, не миллионах еще не исследована :roll:

ну был пфайзер превенар-13 оплаченный со своего кармана.
  Reader написав:
  yama написав:так 6м разом не ограничиться ! потом надо 7й 8-й 9-й и так далее уже есть планы по вакцинации на 2022 ... Кто может обещать\гарантировать что два укольчика и все? гепатит Б например 3 укола на всю жизнь

От гриппа Вы тоже ежегодно делаете, и фотоотчеты здесь выкладываете, а не кричите, что они пожизненного эффекта не имеют. Иногда даже аж двумя производителями в одном сезоне :shock: (извините, если вдруг ошибаюсь, просто вроде как помнится, что в прошлом сезоне сначала Джи-Си Флю, а потом еще и Ваксигриппом).

приятно что меня читают ! :wink:
Самое главное отличие что моя вакцинация ДОБРОВОЛЬНАЯ !!! а от короны ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ !
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 21:35, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8042 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:32

  yama написав:
  wild.tomcat написав:форма 086/о.
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того

Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) :lol: Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:38

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Работодатель, действительно, не компетентен в этом вопросе, но он получает (работник приносит) справку от врача = сертификат.


Что за сертификат требуют? В нем указано что человек допускается к работе и противопоказаний не имеет?

Или-же требуют сертификат с какими-то деталями составляющими медицинскую тайну (история болезни, прививки, медикаменты и т.п.)?

Повторю - не надо лепить горбатого.
История болезни, прививки, медикаменты и т.п. не указываются. Указывается одна-единственная прививка. Можно изменить форму записи - например, "годен к общению с такой-то даты", где дата будет второй прививки ( или на 2 недели позже). :)
Вас такое устроит?
Не будет сведений о вакцине, но суть та же. При этом все, естественно, будут знать/понимать, что это дата вакцинации.
Какой повод Вы тогда найдёте?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4935 раз.
Подякували: 4550 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:42

  yama написав:..........
Самое главное отличие что моя вакцинация ДОБРОВОЛЬНАЯ !!! а от короны ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ !

Вы могли её сделать пару месяцев назад ДОБРОВОЛЬНО. Тогда не было никаких ограничений для невакцинированных.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4935 раз.
Подякували: 4550 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:45

  Hotab написав:
  yama написав:
  wild.tomcat написав:форма 086/о.
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того

Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) :lol: Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)

1) я прохожу раз в год добровольно платный медосмотр (чек-ап как модно говорить) куда включаю то что считаю нужным
2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре . Вы в всерьез верите что
на таких осмотрах если вы не летчик или не в МВД что-то осматривают ?
3) сертификат хочу из принципа купить
4) за помыслы у нас пока не садят :mrgreen: и пока факт моего деяния не доказан есть презумпция невиновности . Если я напишу в интернете роман о злодеяниях - ко мне должен выехать патруль ? :mrgreen: дойдем до маразма как в РФ и Белорусов ? - написал не о том и тебя за лайк твит или репост посадили :?:
Вообще слишком много внимания моей скромной личности , давайте по теме .
Я же не отчитываюсь о эрекции как некоторые участники форума , а стараюсь более менее по теме .
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8042 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:46

  Hotab написав:
  zРадио написав:, и почему автомобиль - повышенная опасность, а больной ковидом - нет

Хотя в ДТП в Украине ежедневно гибнет около червончика, а от Ковид по 1000+ на момент.

до сих пор не понимаю ваш жаргон из совка эти все ваши чирики червночики чекушечки полтинники
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8042 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4261426242634264>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Reader, yama і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 782, 783, 784
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7838 12528923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 12:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.