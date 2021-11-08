Додано: Вів 09 лис, 2021 21:45

Hotab написав: yama написав: wild.tomcat написав: форма 086/о. форма 086/о. останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того

Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?) Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?)Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)

1) я прохожу раз в год добровольно платный медосмотр (чек-ап как модно говорить) куда включаю то что считаю нужным2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре . Вы в всерьез верите чтона таких осмотрах если вы не летчик или не в МВД что-то осматривают ?3) сертификат хочу из принципа купить4) за помыслы у нас пока не садяти пока факт моего деяния не доказан есть презумпция невиновности . Если я напишу в интернете роман о злодеяниях - ко мне должен выехать патруль ?дойдем до маразма как в РФ и Белорусов ? - написал не о том и тебя за лайк твит или репост посадилиВообще слишком много внимания моей скромной личности , давайте по теме .Я же не отчитываюсь о эрекции как некоторые участники форума , а стараюсь более менее по теме .