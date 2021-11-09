yama написав:до сих пор не понимаю ваш жаргон из совка эти все ваши чирики червночики чекушечки полтинники
Это вам только кажется,что этим вы подчеркнули свою молодость или (если вам так больше хочется) высокую интеллигентность. На самом деле понимание языка различных эпох и субкультур - это уровень вашей эрудиции. Общаться на этом языке вас никто не заставляет.В то же время "я не понимаю вас" характеризует вас как зажатого и узкого человека.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:уровень жизни у нас с каждым годом все улучшается
Очередной фактор узколобости. Взрывной рост смертей не может быть результатом поступательной деградации спорта иди культуры. (если даже они есть). Взрывной рост - это следствие взрывного роста какого-то фактора.
Ukrainian написав: Раніше і зараз ідеш в спортзал чи басейн чи до дантиста заповнюєш анкету в якій питають в тому числі про алергічні реакції хронічні хвороби. Чомусь раніше це анти ваків не турбувало і не турбує
не разу не спрашивали . Какая ответственность за ложь ? сколько "неоподаткованных минимумов " ?
yama написав:все пропустили в этой помойке главную новсть GSK и Sanofi Aventis уже вов всю тестриуют украинцах нормальные вакцинки ,я как получивший несколько их вакцинок могу сказать что пока-что все нормально. https://hromadske.ua/ru/posts/covid-vak ... -ispytanij если кто хочет колоться, когда-то , подедут и нормальные вакцинки
ЗЫ лично я от короны не буду
Не лукавьте, Вы и Пфайзер в себя влили, не побрезговали Даже опечалились, что 20-ти компонентку нельзя, готовы были бы прям сразу, а она тоже вон какая свежая, не миллионах еще не исследована
ну был пфайзер превенар-13 оплаченный со своего кармана.
Правильно ли я понимаю вашу логику? 1. Санофи хорошие вакцины, потому что они не причинили вред Вашему организму, Вы себе делали их за деньги, поэтому можете на будущее рекомендовать их вакцину от короны. 2. Превенар-13 от Пфайзер так же не наделал каких-то неприятностей Вашему организму, но потому что его вакцина от короны сейчас бесплатна и ок - "НЕ ДОБРОВОЛЬНА", то рекомендовать его Вы не можете. 3. Если вдруг в дальнейшем вакцина от Санофи станет так же бесплатной и обязательной, она перейдет в разряд плохих?
ЛАД написав:Но можно вернуться к примеру Израиля. У них уже волна прошла. Смертность уже крайне низкая. Пиковое количество новых случаев было выше, чем в предыдущие волны, но смертность оказалась значительно ниже. У меня нет оснований предполагать, что в Германии будет иначе.
а шо у нас - в Украине? правильно понимаю что Вы предполагаете, что чем больше вакцин - тем меньше смертей? можете сравнить волну весной (когда почти не было вакцинированных) и волну (ещё не закончилась) сейчас. почему в Украине не снижается смертность - не смотря на то что количество ваксов растёт с каждым днём?
yama написав:так 6м разом не ограничиться ! потом надо 7й 8-й 9-й и так далее уже есть планы по вакцинации на 2022 ... Кто может обещать\гарантировать что два укольчика и все? гепатит Б например 3 укола на всю жизнь
От гриппа Вы тоже ежегодно делаете, и фотоотчеты здесь выкладываете, а не кричите, что они пожизненного эффекта не имеют. Иногда даже аж двумя производителями в одном сезоне (извините, если вдруг ошибаюсь, просто вроде как помнится, что в прошлом сезоне сначала Джи-Си Флю, а потом еще и Ваксигриппом).
приятно что меня читают ! Самое главное отличие что моя вакцинация ДОБРОВОЛЬНАЯ !!! а от короны ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ !
К чему тогда так много букв о количестве ревакцинаций и впринципе сравнение вакцин от короны с вакцинам от Гепатита, но не с вакцинами от гриппа (опять же в ключе ревакцинаций)?
ЛАД написав:Не знаю, как сейчас, но раньше в бассейне была обязательна справка от кожвен.
совершенно верно - из КВД и от терапевта. Я об этом и написал. Но в этих справках медицинской тайны нет - там только о том что допущен и противопоказаний нет. Все детали остаются медицинской тайной у врачей.
Reader написав:Не лукавьте, Вы и Пфайзер в себя влили, не побрезговали Даже опечалились, что 20-ти компонентку нельзя, готовы были бы прям сразу, а она тоже вон какая свежая, не миллионах еще не исследована
yama написав:ну был пфайзер превенар-13 оплаченный со своего кармана.
Reader написав:Правильно ли я понимаю вашу логику? 1. Санофи хорошие вакцины, потому что они не причинили вред Вашему организму, Вы себе делали их за деньги, поэтому можете на будущее рекомендовать их вакцину от короны. 2. Превенар-13 от Пфайзер так же не наделал каких-то неприятностей Вашему организму, но потому что его вакцина от короны сейчас бесплатна и ок - "НЕ ДОБРОВОЛЬНА", то рекомендовать его Вы не можете. 3. Если вдруг в дальнейшем вакцина от Санофи станет так же бесплатной и обязательной, она перейдет в разряд плохих?
по 3.му пункту да перейдет в разряд плохих если станет бесплатной и обязательной.
yama написав:Бесплатный сыр в мышеловке. Любое принуждение к любым мед. процедурам не приемлемо , можно даже сейчас написать отказ от реанимации ли от госпитализации, тогда почему нельзя отказаться от прививки ? От короны я рассмотрю возможность ( не значит что буду прививаться) прививаться только тогда когда эти прививки будут добровольными, платными, анонимными и НЕ популярными , будет минимальный охват населения. Это мои тараканы и почему так я уже задолбался повторяться. И в связи с этой принудиловки по поводу прививок от короны теперь вообще сомневаюсь в целесообразности любых последующих прививок , как говориться отбили любое желание . Вакцинация должна быть добровольной и платной для всех категорий граждан, кроме пожалуй групп риска, которым можно выдавать бесплатно например по той же программе "доступні ліки"
У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.
З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів “Доступні ліки”. І напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за електронним рецептом. Програма “Доступні ліки” дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків.
Як отримати безоплатні ліки?
Покрокова інструкція
Зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт. Завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки». Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.
Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).
ну конечно нужно подкорректировать программу внести некоторые изменения\дополнения это вам как пример стимуляции ДОБРОВОЛЬНОЙ вакцинации
все это я уже повторил не мене 5 раз в разных видах и формах и расписывать снова что бы опять удалили не охота
если будет цитировать не вырывайте фразы из контекста.
ЛАД написав:Вы могли её сделать пару месяцев назад ДОБРОВОЛЬНО. Тогда не было никаких ограничений для невакцинированных.
пару месяцев назад уже было известно что в соседних странах пошли ограничения при отсутствии вакицнации и принудительная вакцинация ( под страхом потери работы) о том что к этому будут принуждать стало понятно очень очень быстро
Reader написав:К чему тогда так много букв о количестве ревакцинаций и впринципе сравнение вакцин от короны с вакцинам от Гепатита, но не с вакцинами от гриппа (опять же в ключе ревакцинаций)?
разница в добровольности, анонимности и охвате населения ! от гриппа не владею статистикою сколько вакцинировалось условно 1% населения , от короны уже сколько там ? 20% ? а надо сколько - 80%? Ситуацию хотят довести до абсурда как с порно , решили провезти эксперимент по влиянию порно на людей , но не смогли так как не нашли контрольной группы которая никогда не смотрела порно Так и с вакцинками от короны , оставьте хоть контрольную группу ни разу не привитых от короны что бы сравнить можно было хотя заговор ОN и так все ясно
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 лис, 2021 22:35, всього редагувалось 3 разів.