yama написав:

рассмотрю возможность

добровольной

У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.



З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів “Доступні ліки”. І напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за електронним рецептом. Програма “Доступні ліки” дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків.



Як отримати безоплатні ліки?



Покрокова інструкція



Зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт.

Завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки».

Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.



Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).

, можно даже сейчас написать отказ от реанимации ли от госпитализации, тогда почему нельзя отказаться от прививки ?От короны я( не значит что буду прививаться) прививаться только тогда когда эти прививки будут добровольными, платными, анонимными и НЕ популярными , будет минимальный охват населения. Это мои тараканы и почему так я уже задолбался повторяться.И в связи с этой принудиловки по поводу прививок от короны теперь вообще сомневаюсь в целесообразности любых последующих прививок , как говориться отбили любое желание .Вакцинация должна бытьи платной для всех категорий граждан, кроме пожалуй групп риска, которым можно выдавать бесплатно например по той же программе "доступні ліки"ну конечно нужно подкорректировать программу внести некоторые изменения\дополнения это вам как пример стимуляции ДОБРОВОЛЬНОЙ вакцинациивсе это я уже повторил не мене 5 раз в разных видах и формах и расписывать снова что бы опять удалили не охота