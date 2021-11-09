Додано: Вів 09 лис, 2021 22:39

Hotab написав: yama написав: wild.tomcat написав: форма 086/о. форма 086/о. останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того

Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?) Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?)Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)

yama написав: 2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре . Вы в всерьез верите что на таких осмотрах если вы не летчик или не в МВД что-то осматривают ?

3) сертификат хочу из принципа купить

2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре .3) сертификат хочу из принципа купить

так це такий тип "вільнолюдей" - так то вони з приводу і без волають про порушення конституцій, законів, прав і хз ще чого там, але коли їм особисто щось потрібно, то клали вони свій орган на ті самі конституції, закони, права і т.д. їм необхідно, їм так зручно. а потім все по новій, знову волають про порушення конституцій, законів, прав ...що власне і потрібно було довести. ви ж ніби чувак, який засвітився на просторах ютюбів? не переймаєтеся, що хтось просто здасть. от так просто, візьме і здасть і все. просто із принципупс. до виділеного - уявіть собі, таки оглядають. якщо лікар не ідіот, звісно. тому що якщо ви по фаху роботи маєте допуск, скажімо, до обслуговування електроустановок, то ніякий вмєняємий лікар просто так не підпише медичний висновок про придатність, оскільки у вас можливо наприклад проблеми з серцем чи заторможені психомоторні реакції і випадку якогось чп, він з лікаря може легко переквалфікуватися в сідєльця. так що не треба ляля.