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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:22

Здорово, правда?

Американська компанія Moderna у вівторок, 9 листопада, звернулася до Європейського агентства з лікарських засобів з проханням схвалити використання їхньої вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 6 до 11 років.
Зазначимо, їхня вакцина була дозволена ЄС для застосування у підлітків у віці від 12 до 17 років у липні.
У Франції не рекомендують щепитися проти COVID-19 вакциною Moderna людям віком до 30 років через вищі ризики проблем з серцем. :shock: До такого висновку відомство прийшло після дослідження, в якому йшлося про дуже рідкісні випадки міокардиту у молодих людей після вакцинації Pfizer та Moderna. "Серед людей віком до 30 років цей ризик приблизно в п’ять разів нижчий при щепленні Pfizer порівняно з вакцинацією Moderna", – йдеться у висновку вчених.
https://www.reuters.com/business/health ... -lWWTVb120
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:38

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Так он и проверяет "только допуск от врача" = сертификат. Можно было его тоже назвать справкой, допуском, ещё как-нибудь.


сертификат это и есть справка, только по новомодному.

Тут есть важный юридический момент - требуют-ли просто сертификат с допуском к работе от врача, либо сертификат с медицинской тайной?

Я Вас уже перестаю понимать.
Или Вам "просто поговорить"?
Если "сертификат это и есть справка", то в чём проблема?
Какую "медицинскую тайну" он содержит? Там ни слова о состоянии вашего здоровья, только факт вакцинации от ковида.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:39

  Hotab написав:
  yama написав:
  wild.tomcat написав:форма 086/о.
останій раз мені обійшлась у 150 грн чи щось коло того

Та мы уже поняли, что хабарнык. Вы характерное лицо нашего вильнолюдя, живущего раздавая взяточки.Но юрысту же все нравицца!! Не тычет кнопку "жалоба", когда Яма просит в личку, где купить справки?? Или пишет в прокуратору повидомлення про злочин?) :lol: Не, не пишет?)) Пока все однобоко у него?)


так це такий тип "вільнолюдей" - так то вони з приводу і без волають про порушення конституцій, законів, прав і хз ще чого там, але коли їм особисто щось потрібно, то клали вони свій орган на ті самі конституції, закони, права і т.д. їм необхідно, їм так зручно. а потім все по новій, знову волають про порушення конституцій, законів, прав ...
  yama написав:2) когда на работе для галочки просят справку то и осмотр точно так же проходиться для галочки и весь осмотр сводится к потере двух дней сидения в очередях и лучше уж дать заработать молодой медсестре . Вы в всерьез верите что на таких осмотрах если вы не летчик или не в МВД что-то осматривают ?
3) сертификат хочу из принципа купить


що власне і потрібно було довести. ви ж ніби чувак, який засвітився на просторах ютюбів? не переймаєтеся, що хтось просто здасть. от так просто, візьме і здасть і все. просто із принципу :D

пс. до виділеного - уявіть собі, таки оглядають. якщо лікар не ідіот, звісно. тому що якщо ви по фаху роботи маєте допуск, скажімо, до обслуговування електроустановок, то ніякий вмєняємий лікар просто так не підпише медичний висновок про придатність, оскільки у вас можливо наприклад проблеми з серцем чи заторможені психомоторні реакції і випадку якогось чп, він з лікаря може легко переквалфікуватися в сідєльця. так що не треба ляля.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 09 лис, 2021 22:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:47

  ЛАД написав:Если "сертификат это и есть справка", то в чём проблема?


Повторю вопрос - содержит "сертификат" только информацию о допуске к работе от врача, либо-же там содержится медицинская тайна?

Если требуют "сертификат" где содержится только допуск от врача, то вопросов нет - вполне нормальное явление. Врач, может потребовать вакцинацию, если это действительно необходимо по закону. Но в "сертификате" будет указано только "допущен к работе".

  ЛАД написав:Какую "медицинскую тайну" он содержит? Там ни слова о состоянии вашего здоровья, только факт вакцинации от ковида.


Вакцинация - это и есть факт получения медицинской помощи. Или Вы считаете, что вакцина - это не медикамент, а её применение никак со здоровьем не связано?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:49

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Но можно вернуться к примеру Израиля. У них уже волна прошла. Смертность уже крайне низкая. Пиковое количество новых случаев было выше, чем в предыдущие волны, но смертность оказалась значительно ниже.
У меня нет оснований предполагать, что в Германии будет иначе.


а шо у нас - в Украине?
правильно понимаю что Вы предполагаете, что чем больше вакцин - тем меньше смертей?
можете сравнить волну весной (когда почти не было вакцинированных)
и волну (ещё не закончилась) сейчас.
почему в Украине не снижается смертность - не смотря на то что количество ваксов растёт с каждым днём?

Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.
1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.
Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.
2. У нас и сегодня очень мало привитых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:51

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:Тут есть важный юридический момент - требуют-ли просто сертификат с допуском к работе от врача, либо сертификат с медицинской тайной?


Я Вас уже перестаю понимать.


  Hotab написав: "я не понимаю вас" характеризует вас как зажатого и узкого человека.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вакцинация - это и есть факт получения медицинской помощи.

Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:58

  Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.


не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:не любая,

Вы себя читаете??
Вы о факте обращения говорили ? Как можно получить сертификат без обращения?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 лис, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:01

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Если "сертификат это и есть справка", то в чём проблема?


Повторю вопрос - содержит "сертификат" только информацию о допуске к работе от врача, либо-же там содержится медицинская тайна?

Если требуют "сертификат" где содержится только допуск от врача, то вопросов нет - вполне нормальное явление. Врач, может потребовать вакцинацию, если это действительно необходимо по закону. Но в "сертификате" будет указано только "допущен к работе".

  ЛАД написав:Какую "медицинскую тайну" он содержит? Там ни слова о состоянии вашего здоровья, только факт вакцинации от ковида.


Вакцинация - это и есть факт получения медицинской помощи. Или Вы считаете, что вакцина - это не медикамент, а её применение никак со здоровьем не связано?

Hotab Вам уже ответил:
Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.

И я Вам чуть выше писал:
Можно изменить форму записи - например, "годен к общению с такой-то даты", где дата будет второй прививки ( или на 2 недели позже). :)
Вас такое устроит?
Не будет сведений о вакцине, но суть та же. При этом все, естественно, будут знать/понимать, что это дата вакцинации.
Какой повод Вы тогда найдёте?
ЛАД
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