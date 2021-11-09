Hotab написав:Вы о факте обращения? Как можно получить сертификат без обращения?
В данном случае это не имеет значения, т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя и такая справка не будет содержать медицинской тайны. Только информацию о допуске к работе.
Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.
не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе.
а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу?
Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.
не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней.
Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна? Не занимайтесь словесной эквилибристикой.
P.s.
человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя
В данном случае тоже можно считать, что человек получает сертификат по инициативе даже не какого-то там работодателя, а по инициативе ГОСУДАРСТВА.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 лис, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Прикольная тут публика. Маршрутчик утром пошел доктора, получил разрешение (печать) в маршрутном листе от доктора и вот!! Тайна, что он не бухой,не под наркотой и не прединфарктник - раскрыто! Сенсация!!
Цитрин написав:т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя
А сертификат о вакцинации по вашей инициативе?? Не устали?
Цитрин написав:Только информацию о допуске к работе.
Вас тоже сертификатом в Дие допустили в Эпицентр. Никто не знает о ваших проблемах.
Интересный вы человек.
- В Украине живёт 41 млн, так сказала налоговая. - Но 41 это оф.цифра всех украинцев , даже в ордло! Налоговая Украины знает о новорожденных в ордло? - Ну я не знаю. Я пока не решил. Но думаю 41 млн
ЛАД написав:Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы. 1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой. Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали. 2. У нас и сегодня очень мало привитых.
ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения. А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. (скоро об этой радостной вести сообщат уже по ТВ) а это уже на уровне показателя многих Европейских стран тем не менее в Киеве 41% взрослого населения не могут пользоваться транспортом так как они не привиты. парадокс
ЛАД написав:Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?
Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.
Ещё раз простите, но это уже не хочется называть словесной эквилибристикой, а просто словоблудием. Если повар приносит справку от кожвен это совершенно однозначно говорит о том, что сифилиса у него нет. Никаких "догадок" не требуется. Тем более, что не знаю, какая там формулировка. Допуск к работе, как я понимаю, врач не даёт. Вполне вероятно, справка звучит как "отсутствие кожвензаболеваний" или "заболеваний, препятствующих работе".
wild.tomcat написав:у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?
Это должен проверять только врач и давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.
Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией!
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 23:30, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы. 1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой. Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали. 2. У нас и сегодня очень мало привитых.
ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения. А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения.