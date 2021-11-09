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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4264426542664267> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120 Мені вже зробили щеплення 56% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 23 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 120 Додано: Вів 09 лис, 2021 23:02 Hotab написав: Вы о факте обращения? Как можно получить сертификат без обращения? Вы о факте обращения? Как можно получить сертификат без обращения?



В данном случае это не имеет значения, т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя и такая справка не будет содержать медицинской тайны. Только информацию о допуске к работе. В данном случае это не имеет значения, т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя и такая справка не будет содержать медицинской тайны. Только информацию о допуске к работе. Цитрин

Повідомлень: 534 З нами з: 26.06.21 Подякував: 88 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:03 Цитрин написав: Hotab написав: Любая справка (или сертификат) является тем же фактом. Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.



не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе.



а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу? а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу? wild.tomcat Повідомлень: 1073 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:04 Цитрин написав: Hotab написав: Любая справка (или сертификат) является тем же фактом. Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.



не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней. не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней.

Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?

Не занимайтесь словесной эквилибристикой.



P.s. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя

В данном случае тоже можно считать, что человек получает сертификат по инициативе даже не какого-то там работодателя, а по инициативе ГОСУДАРСТВА. Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?Не занимайтесь словесной эквилибристикой.P.s.В данном случае тоже можно считать, что человек получает сертификат по инициативе даже не какого-то там работодателя, а по инициативе ГОСУДАРСТВА. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 лис, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: я Вам чуть выше писал я Вам чуть выше писал

Прикольная тут публика.

Маршрутчик утром пошел доктора, получил разрешение (печать) в маршрутном листе от доктора и вот!! Тайна, что он не бухой,не под наркотой и не прединфарктник - раскрыто! Сенсация!!



Цитрин написав: т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя

А сертификат о вакцинации по вашей инициативе?? Не устали?

Цитрин написав: Только информацию о допуске к работе. Только информацию о допуске к работе.

Вас тоже сертификатом в Дие допустили в Эпицентр. Никто не знает о ваших проблемах.





Интересный вы человек.



- В Украине живёт 41 млн, так сказала налоговая.

- Но 41 это оф.цифра всех украинцев , даже в ордло! Налоговая Украины знает о новорожденных в ордло?

- Ну я не знаю. Я пока не решил. Но думаю 41 млн





Прикольная тут публика.Маршрутчик утром пошел доктора, получил разрешение (печать) в маршрутном листе от доктора и вот!! Тайна, что он не бухой,не под наркотой и не прединфарктник - раскрыто! Сенсация!!А сертификат о вакцинации по вашей инициативе?? Не устали?Вас тоже сертификатом в Дие допустили в Эпицентр. Никто не знает о ваших проблемах.Интересный вы человек.- В Украине живёт 41 млн, так сказала налоговая.- Но 41 это оф.цифра всех украинцев , даже в ордло! Налоговая Украины знает о новорожденных в ордло?- Ну я не знаю. Я пока не решил. Но думаю 41 млн Hotab

Повідомлень: 5392 З нами з: 15.02.09 Подякував: 273 раз. Подякували: 1485 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:11 ЛАД написав: Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна? Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?



Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1 . Это должен проверять врач, а не работодатель.



Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.



Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.



То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое. Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под. Это должен проверять врач, а не работодатель.То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое. Цитрин

Повідомлень: 534 З нами з: 26.06.21 Подякував: 88 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:15 Цитрин написав: ЛАД написав: Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна? Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?



Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.



Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.



Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.



То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое. Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.



у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень? у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень? wild.tomcat Повідомлень: 1073 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:17 ЛАД написав: Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.

1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.

Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.

2. У нас и сегодня очень мало привитых. Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.2. У нас и сегодня очень мало привитых.



ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.

А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. (скоро об этой радостной вести сообщат уже по ТВ)

а это уже на уровне показателя многих Европейских стран

тем не менее в Киеве 41% взрослого населения не могут пользоваться транспортом так как они не привиты. парадокс ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. (скоро об этой радостной вести сообщат уже по ТВ)а это уже на уровне показателя многих Европейских странтем не менее в Киеве 41% взрослого населения не могут пользоваться транспортом так как они не привиты. парадокс uaprofi

Повідомлень: 5012 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 503 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:22 Цитрин написав: ЛАД написав: Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна? Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?



Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1 . Это должен проверять врач, а не работодатель.



Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.



Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.



То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое. Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под. Это должен проверять врач, а не работодатель.То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.

Ещё раз простите, но это уже не хочется называть словесной эквилибристикой, а просто словоблудием.

Если повар приносит справку от кожвен это совершенно однозначно говорит о том, что сифилиса у него нет. Никаких "догадок" не требуется.

Тем более, что не знаю, какая там формулировка.

Допуск к работе, как я понимаю, врач не даёт. Вполне вероятно, справка звучит как "отсутствие кожвензаболеваний" или "заболеваний, препятствующих работе". Ещё раз простите, но это уже не хочется называть словесной эквилибристикой, а просто словоблудием.Если повар приносит справку от кожвен это совершенно однозначно говорит о том, что сифилиса у него нет. Никаких "догадок" не требуется.Тем более, что не знаю, какая там формулировка.к работе, как я понимаю, врач не даёт. Вполне вероятно, справка звучит как "отсутствие кожвензаболеваний" или "заболеваний, препятствующих работе". ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:24 wild.tomcat написав: у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень? у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?



Это должен проверять только врач и давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.



Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией! Это должен проверятьи давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией! Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 23:30, всього редагувалось 3 разів. Цитрин

Повідомлень: 534 З нами з: 26.06.21 Подякував: 88 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:25 uaprofi написав: ЛАД написав: Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.

1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.

Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.

2. У нас и сегодня очень мало привитых. Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.2. У нас и сегодня очень мало привитых.



ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.

А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения.

Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...

А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах. Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах. stm

Повідомлень: 3322 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4264426542664267> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 09 лис, 2021 12:19