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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4264426542664267>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:02

  Hotab написав:Вы о факте обращения? Как можно получить сертификат без обращения?


В данном случае это не имеет значения, т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя и такая справка не будет содержать медицинской тайны. Только информацию о допуске к работе.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:03

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.


не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе.


а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:04

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.


не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней.

Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?
Не занимайтесь словесной эквилибристикой.

P.s.
человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя

В данном случае тоже можно считать, что человек получает сертификат по инициативе даже не какого-то там работодателя, а по инициативе ГОСУДАРСТВА.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 лис, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:я Вам чуть выше писал

Прикольная тут публика.
Маршрутчик утром пошел доктора, получил разрешение (печать) в маршрутном листе от доктора и вот!! Тайна, что он не бухой,не под наркотой и не прединфарктник - раскрыто! Сенсация!!

  Цитрин написав:т.к. человек получает справку не по своей инициативе, а по инициативе работодателя

А сертификат о вакцинации по вашей инициативе?? Не устали? :lol:
  Цитрин написав:Только информацию о допуске к работе.

Вас тоже сертификатом в Дие допустили в Эпицентр. Никто не знает о ваших проблемах.


Интересный вы человек.

- В Украине живёт 41 млн, так сказала налоговая.
- Но 41 это оф.цифра всех украинцев , даже в ордло! Налоговая Украины знает о новорожденных в ордло?
- Ну я не знаю. Я пока не решил. Но думаю 41 млн


:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:11

  ЛАД написав:Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?


Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.


То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:15

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?


Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.


То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.


у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:17

  ЛАД написав:Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.
1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.
Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.
2. У нас и сегодня очень мало привитых.


ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.
А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. (скоро об этой радостной вести сообщат уже по ТВ)
а это уже на уровне показателя многих Европейских стран
тем не менее в Киеве 41% взрослого населения не могут пользоваться транспортом так как они не привиты. парадокс
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:22

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Если врач допустил повара к работе, это значит, что сифилиса у него нет. Это медицинская тайна?


Конечно, это медицинская тайна. Если работодатель требует информацию о наличии болезней - это чётко попадает под статью 39-1. Это должен проверять врач, а не работодатель.

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.


То что ктото о чём-то догадался - это одно и далеко не факт что так и есть на самом деле. А вот когда официально требуют бумагу - это совсем другое.

Ещё раз простите, но это уже не хочется называть словесной эквилибристикой, а просто словоблудием.
Если повар приносит справку от кожвен это совершенно однозначно говорит о том, что сифилиса у него нет. Никаких "догадок" не требуется.
Тем более, что не знаю, какая там формулировка.
Допуск к работе, как я понимаю, врач не даёт. Вполне вероятно, справка звучит как "отсутствие кожвензаболеваний" или "заболеваний, препятствующих работе".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:24

  wild.tomcat написав:у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?


Это должен проверять только врач и давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.

Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией!
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 23:30, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:25

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.
1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.
Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.
2. У нас и сегодня очень мало привитых.


ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.
А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения.

Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...
А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах.
stm
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