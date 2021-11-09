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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4264426542664267 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120 Мені вже зробили щеплення 56% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 23 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 120 Додано: Вів 09 лис, 2021 23:31 К вопросу о новых случаях.

У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.

Тест не делали: "Вам не нужен".

Чем объяснить такой подход, сказать не берусь. ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:42 Цитрин написав: wild.tomcat написав: у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень? у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?



Это должен проверять только врач и давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.



Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией! Это должен проверятьи давать допуск. Тетю Глашу без лицензии врача - это не должно вообще волновать, она не компетентна и вообще не имеет права давать направления на прививки и тем более делать заключение о состоянии здоровья.Такие вопросы должны решаться исключительно только через врача! С государственной лицензией!

С каждым постом хочется ответить грубее.

Для проверки наличия всех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию?

Для проверки усилия, с которым закручены гайки, контролёр должен знать сопромат?

Если использовать врачей для проверки справок, никаких врачей не хватит. В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?

Не занимайтесь чепухой. С каждым постом хочется ответить грубее.Длявсех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию?Для проверки усилия, с которым закручены гайки, контролёр должен знать сопромат?Если использовать врачей для проверки справок, никаких врачей не хватит. В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?Не занимайтесь чепухой. ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:46 stm написав: uaprofi написав: ЛАД написав: Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.

1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.

Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.

2. У нас и сегодня очень мало привитых. Простите, надоели Ваши "наивные" вопросы.1. Иммунитет появляется не в момент прививки, а с задержкой.Так же, как смерть наступает не в момент заболевания, о чём Вы писали.2. У нас и сегодня очень мало привитых.



ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.

А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения.

Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...

А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах. Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах.

+ уже писали о том, что в Киеве вакцинируется очень много людей, которые там работают. но прописаны по всей Украине. Т.е. реальная численность населения Киева намного больше. чем число прописанных. А процент вакцинированных наверняка считается по отношению к числу прописанных. + уже писали о том, что в Киеве вакцинируется очень много людей, которые там работают. но прописаны по всей Украине. Т.е. реальная численность населения Киева намного больше. чем число прописанных. А процент вакцинированных наверняка считается по отношению к числу прописанных. ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лис, 2021 23:58 ЛАД написав: Для проверки наличия всех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию? Длявсех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию?



Да, обязательно. Зачем проверяется наличие прививок? Для допуска к работе. Оценить можно ли допускать к работе и нужна ли в данном конкретном случае прививка или она будет смертельной для человека - это решать может только врач.



Никакой Петя или Глаша без лицензии врача не имеют на это ни прав ни компетенции. Да, обязательно. Зачем проверяется наличие прививок? Для допуска к работе. Оценить можно ли допускать к работе и нужна ли в данном конкретном случае прививка или она будет смертельной для человека - это решать может только врач.Никакой Петя или Глаша без лицензии врача не имеют на это ни прав ни компетенции. Цитрин

Повідомлень: 534 З нами з: 26.06.21 Подякував: 88 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лис, 2021 00:20 Цитрин написав: ЛАД написав: Для проверки наличия всех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию? Длявсех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию?



Да, обязательно. Зачем проверяется наличие прививок? Для допуска к работе. Оценить можно ли допускать к работе и нужна ли в данном конкретном случае прививка или она будет смертельной для человека - это решать может только врач.



Никакой Петя или Глаша без лицензии врача не имеют на это ни прав ни компетенции. Да, обязательно. Зачем проверяется наличие прививок? Для допуска к работе. Оценить можно ли допускать к работе и нужна ли в данном конкретном случае прививка или она будет смертельной для человека - это решать может только врач.Никакой Петя или Глаша без лицензии врача не имеют на это ни прав ни компетенции.

Вы всё смешали в кучу.

Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.

Можно ли делать конкретному человеку данную прививку будет решать врач в поликлинике, куда человек обратится за прививкой.

Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней. Вы уж давайте о чём-то одном, а не прыгать с одного на другое. Вы всё смешали в кучу.Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.Можно ли делать конкретному человеку данную прививку будет решать врач в поликлинике, куда человек обратится за прививкой.Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней. Вы уж давайте о чём-то одном, а не прыгать с одного на другое. ЛАД 2 Повідомлень: 20464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лис, 2021 00:32 ЛАД написав: Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать. Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.



Всё это проверять и делать заключение о допуске к работе может только врач. Работодатель может требовать только допуск от врача. Если допуск есть, значит прививки имеются или в данном случае по мнению врача не нужны. Совать в это нос работодатель не имеет права, т.к. требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну в дополнение к допуску от врача - это нарушение статей 39-1 и 40 :



Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.



Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.



Стаття 40. Лікарська таємниця



Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.



При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.





ЛАД написав: В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?

В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?



Да, у повара есть мед.книжка, он обязан регулярно ходить к врачу и врач ставит ему в мед.книжку допуск к работе. А работодатель обязан проверять наличие допуска от врача в мед.книжке. Это давно так работает. Регулярность таких проверок устанавливается законом для каждой профессии по своему.



Владелец кабака не компетентен в вопросе медицины и не имеет права требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну, поэтому сам он не может и не имеет права делать вывод о возможности допуска к работе конкретного работника. Это может делать только врач.



Точно также и с пьяным водителем маршрутки, которых тут постоянно вспоминают, даже полиция не может делать выводов пьян он или нет, пусть даже это кажется очевидным, это может делать только врач.



ЛАД написав: Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней. Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней.



что это за справка такая "об отсутствии болезней"? Кто такое требует?



Вы в курсе, что отсутствие болезней вовсе не означает возможность допуска к работе? Тот-же повар однажды переболев некоторыми болезнями, больше не может быть допущен к работе поваром, несмотря на отсутствие болезней. Решает допускать к работе или нет только врач.



Может Вы хотели сказать справка "о допуске к работе"?



Врачебная тайна подлежит защите. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, поэтому врач не может передавать такую информацию работодателю. Ни в виде справок, ни в виде сертификатов, ни устно, ни письменно. Вообще никак.



Hotab написав: Какое "такое"? Какое "такое"?



В каком спортклубе у вас требовали предоставить данные составляющие врачебную тайну? Вообще не слышал, чтобы ктото подобное требовал.



Hotab написав: Цитрин написав: просили справку от врача с допуском просили справку от врача с допуском

Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал. Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал.



Нет, это запрос на допуск к работе.



Работодатель не имеет доступа к врачебной тайне, не имеет права требовать её у работника и не имеет такой компетенции. А врач имеет доступ к этой информации, имеет соответствующее образование, практику в интернатуре и гослицензию, поэтому имеет компетенцию на обследование работника и решение о допуске его к работе. Всё это проверять и делать заключение о допуске к работе может только врач. Работодатель может требовать только допуск от врача. Если допуск есть, значит прививки имеются или в данном случае по мнению врача не нужны. Совать в это нос работодатель не имеет права, т.к. требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну в дополнение к допуску от врача - это нарушениеДа, у повара есть мед.книжка, он обязан регулярно ходить к врачу и врач ставит ему в мед.книжку допуск к работе. А работодатель обязан проверять наличие допуска от врача в мед.книжке. Это давно так работает. Регулярность таких проверок устанавливается законом для каждой профессии по своему.Владелец кабака не компетентен в вопросе медицины и не имеет права требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну, поэтому сам он не может и не имеет права делать вывод о возможности допуска к работе конкретного работника. Это может делать только врач.Точно также и с пьяным водителем маршрутки, которых тут постоянно вспоминают, даже полиция не может делать выводов пьян он или нет, пусть даже это кажется очевидным, это может делать только врач.что это за справка такая "об отсутствии болезней"? Кто такое требует?Вы в курсе, что отсутствие болезней вовсе не означает возможность допуска к работе? Тот-же повар однажды переболев некоторыми болезнями, больше не может быть допущен к работе поваром, несмотря на отсутствие болезней. Решает допускать к работе или нет только врач.Может Вы хотели сказать справка "о допуске к работе"?Врачебная тайна подлежит защите. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, поэтому врач не может передавать такую информацию работодателю. Ни в виде справок, ни в виде сертификатов, ни устно, ни письменно. Вообще никак.В каком спортклубе у вас требовали предоставить данные составляющие врачебную тайну? Вообще не слышал, чтобы ктото подобное требовал.Нет, это запрос на допуск к работе.Работодатель не имеет доступа к врачебной тайне, не имеет права требовать её у работника и не имеет такой компетенции. А врач имеет доступ к этой информации, имеет соответствующее образование, практику в интернатуре и гослицензию, поэтому имеет компетенцию на обследование работника и решение о допуске его к работе. Цитрин

Повідомлень: 534 З нами з: 26.06.21 Подякував: 88 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лис, 2021 01:43 ЛАД написав: stm написав: uaprofi написав: ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.

А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения. ну например в Киеве до конца текущей недели будет больше 50% от всего населения.А как известно пока детей не прививают. Другими словами это будет на уровне примерно 59% от взрослого населения.

Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...

А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах. Так вот и видно что в Киеве 53 смерти за 8.11. В Донецкой области 89. Всего по Украине - 833.Кстати, улыбнула Харьковская - при госпитализациях больше 1100 ежедневно, ковидников умерших - 22...А в Сумской и Полтавской такое впечатление что кислород отключили в каких-то опорных больницах.

+ уже писали о том, что в Киеве вакцинируется очень много людей, которые там работают. но прописаны по всей Украине. Т.е. реальная численность населения Киева намного больше. чем число прописанных. А процент вакцинированных наверняка считается по отношению к числу прописанных. + уже писали о том, что в Киеве вакцинируется очень много людей, которые там работают. но прописаны по всей Украине.чем число прописанных. А процент вакцинированных наверняка считается по отношению к числу прописанных.



господа, когда Вы пишите что "реальная численность населения Киева намного больше" тут сразу возникает очень много вопросов:

какова она эта численность?

и если эта численность допустим 5млн - то может тогда Киев и не должен находится в красной зоне? и нужно срочно отменить все ограничения которые в нём ввели?

ещё раз просто смотрим на приведённые цифры согласно официальным данным

Киев вакцинировано 47,97%| заболело 1204 | ушли 53| Активні хворі на 100тыс населения - 986|

Харьковская обл. вакцинировано 30,41| заболело 1314| ушли 22| Активні хворі на 100тыс населения - 1350|

Как видим если сравнивать Киев и Харьков за конкретно 8 ноября то видно, что в Киеве вакцинировано на 60% людей больше чем в Харьковской обл, при этом активных больных в Хар. обл больше на 37%, и не смотря на это смертность в Харьковской области в этот день гораздо ниже даже в абсолютных цифрах.

Хочется теперь Вас спросить какова будет ситуация в Харькове когда там вакцинируют 50% населения? Как сейчас в Киеве? господа, когда Вы пишите что "реальная численность населения Киева намного больше" тут сразу возникает очень много вопросов:какова она эта численность?и если эта численность допустим 5млн - то может тогда Киев и не должен находится в красной зоне? и нужно срочно отменить все ограничения которые в нём ввели?ещё раз просто смотрим на приведённые цифры согласно официальным даннымКиев вакцинировано 47,97%| заболело 1204 | ушли 53| Активні хворі на 100тыс населения - 986|Харьковская обл. вакцинировано 30,41| заболело 1314| ушли 22| Активні хворі на 100тыс населения - 1350|Как видим если сравнивать Киев и Харьков за конкретно 8 ноября то видно, что в Киеве вакцинировано на 60% людей больше чем в Харьковской обл, при этом активных больных в Хар. обл больше на 37%, и не смотря на это смертность в Харьковской области в этот день гораздо ниже даже вцифрах.Хочется теперь Вас спросить какова будет ситуация в Харькове когда там вакцинируют 50% населения? Как сейчас в Киеве? uaprofi

Повідомлень: 5012 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 503 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 4264426542664267 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7838 12549038

ЛОБ Вів 09 лис, 2021 12:19