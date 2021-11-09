К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:31
К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:42
С каждым постом хочется ответить грубее.
Для проверки наличия всех вакцин нужно иметь высшее медицинское образование и государственную лицензию?
Для проверки усилия, с которым закручены гайки, контролёр должен знать сопромат?
Если использовать врачей для проверки справок, никаких врачей не хватит. В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?
Не занимайтесь чепухой.
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:46
+ уже писали о том, что в Киеве вакцинируется очень много людей, которые там работают. но прописаны по всей Украине. Т.е. реальная численность населения Киева намного больше. чем число прописанных. А процент вакцинированных наверняка считается по отношению к числу прописанных.
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:58
Да, обязательно. Зачем проверяется наличие прививок? Для допуска к работе. Оценить можно ли допускать к работе и нужна ли в данном конкретном случае прививка или она будет смертельной для человека - это решать может только врач.
Никакой Петя или Глаша без лицензии врача не имеют на это ни прав ни компетенции.
Додано: Сер 10 лис, 2021 00:20
Вы всё смешали в кучу.
Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.
Можно ли делать конкретному человеку данную прививку будет решать врач в поликлинике, куда человек обратится за прививкой.
Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней. Вы уж давайте о чём-то одном, а не прыгать с одного на другое.
Додано: Сер 10 лис, 2021 00:32
Всё это проверять и делать заключение о допуске к работе может только врач. Работодатель может требовать только допуск от врача. Если допуск есть, значит прививки имеются или в данном случае по мнению врача не нужны. Совать в это нос работодатель не имеет права, т.к. требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну в дополнение к допуску от врача - это нарушение
Да, у повара есть мед.книжка, он обязан регулярно ходить к врачу и врач ставит ему в мед.книжку допуск к работе. А работодатель обязан проверять наличие допуска от врача в мед.книжке. Это давно так работает. Регулярность таких проверок устанавливается законом для каждой профессии по своему.
Владелец кабака не компетентен в вопросе медицины и не имеет права требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну, поэтому сам он не может и не имеет права делать вывод о возможности допуска к работе конкретного работника. Это может делать только врач.
Точно также и с пьяным водителем маршрутки, которых тут постоянно вспоминают, даже полиция не может делать выводов пьян он или нет, пусть даже это кажется очевидным, это может делать только врач.
что это за справка такая "об отсутствии болезней"? Кто такое требует?
Вы в курсе, что отсутствие болезней вовсе не означает возможность допуска к работе? Тот-же повар однажды переболев некоторыми болезнями, больше не может быть допущен к работе поваром, несмотря на отсутствие болезней. Решает допускать к работе или нет только врач.
Может Вы хотели сказать справка "о допуске к работе"?
Врачебная тайна подлежит защите. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, поэтому врач не может передавать такую информацию работодателю. Ни в виде справок, ни в виде сертификатов, ни устно, ни письменно. Вообще никак.
В каком спортклубе у вас требовали предоставить данные составляющие врачебную тайну? Вообще не слышал, чтобы ктото подобное требовал.
Нет, это запрос на допуск к работе.
Работодатель не имеет доступа к врачебной тайне, не имеет права требовать её у работника и не имеет такой компетенции. А врач имеет доступ к этой информации, имеет соответствующее образование, практику в интернатуре и гослицензию, поэтому имеет компетенцию на обследование работника и решение о допуске его к работе.
Додано: Сер 10 лис, 2021 01:43
господа, когда Вы пишите что "реальная численность населения Киева намного больше" тут сразу возникает очень много вопросов:
какова она эта численность?
и если эта численность допустим 5млн - то может тогда Киев и не должен находится в красной зоне? и нужно срочно отменить все ограничения которые в нём ввели?
ещё раз просто смотрим на приведённые цифры согласно официальным данным
Киев вакцинировано 47,97%| заболело 1204 | ушли 53| Активні хворі на 100тыс населения - 986|
Харьковская обл. вакцинировано 30,41| заболело 1314| ушли 22| Активні хворі на 100тыс населения - 1350|
Как видим если сравнивать Киев и Харьков за конкретно 8 ноября то видно, что в Киеве вакцинировано на 60% людей больше чем в Харьковской обл, при этом активных больных в Хар. обл больше на 37%, и не смотря на это смертность в Харьковской области в этот день гораздо ниже даже в абсолютных цифрах.
Хочется теперь Вас спросить какова будет ситуация в Харькове когда там вакцинируют 50% населения? Как сейчас в Киеве?
Додано: Сер 10 лис, 2021 02:54
то вроде ст 145 ККУ. а шо скажете за ст 182 ? вроде информация о здоровье относится к чувствительным персональным данным. ес любит эту тему защищать.
Додано: Сер 10 лис, 2021 03:27
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