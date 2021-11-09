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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:54

  ЛАД написав:К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.

група ризику, чому не привита?
про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:19

  edvardd написав:
  uaprofi написав:ну возьмём например Чехию.
сколько там вакцинировано? надеюсь больше половины?
9282 заболевших сегодня.
вопрос на засыпку - помогает им жи жа?

в Чехии все ходят без масок, как подурели...

А як в Цукраїні? Всі в масках і тримають дистанцію?

зі. імхо, всіх вже ця корона (дії влади) подз...бли... треба з цим щось робити...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:25

  flyman написав:
  Цитрин написав:
  yanyura написав:Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой, Igneus уже выступил бы с опровержением.


Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.

По крайней мере в развитых странах до ковида это было именно так. Не думаю, что с тех пор чтото поменялось.

в Польщі нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ

Хах! А ми що на Польщу орієнтуємося???

Подивись, які мєтоди приймаються в рашке? Практично 1-в-1 копіюється внаненьці...

походу, the веде нас в путінстан :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію?

Ну так мы уже перестаем удивляться по 800+ жмуриков в день. А реальные сколько?1300??
Оно то да, у соседа сгорит хата, или взлетит на воздух соседняя девятиэтажка, наша публика наберет попкорна и будет наблюдать, стримить в тик-ток,, приговаривая "ну так не у меня же"))
Так и с сегодняшними цифрами. "Да пусть хоть сёлами и поселками целыми ежедневно вымирают, у меня то все ОК", -скажет условный Яма.
Среда к среде:
720/816 Летим в 50!!!! Все потому, что пенсии маленькие, не иначе. Ну и бухают сильно,да и ожирение. Яма не даст соврать.

В непривитой Болгарии тоже жирные и бухают?

Повторяю вопрос к дисидентам:
есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:03

  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.

група ризику, чому не привита?
про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.

Это не наша медицина, а отношение конкретного врача
Моему коллеге, который уж никак не пенсионер ответили:- да не похож ты на больного, тест не делаем

А другие врачи, при обращении к ним, прогоняют пациента по тестам и рентгенам
pesikot
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