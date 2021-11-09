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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 07:54
ЛАД написав:
К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
група ризику, чому не привита?
про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:19
edvardd написав:
в Чехии все ходят без масок, как подурели.
uaprofi написав:
ну возьмём например Чехию.
сколько там вакцинировано? надеюсь больше половины?
9282 заболевших сегодня.
вопрос на засыпку - помогает им жи жа?
..
А як в Цукраїні? Всі в масках і тримають дистанцію?
зі. імхо, всіх вже ця корона (дії влади) подз...бли... треба з цим щось робити...
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:25
flyman написав:
в Польщі
Цитрин написав: yanyura написав:
Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире
), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне
. Если бы это было неправдой, Igneus
уже выступил бы с опровержением.
Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.
По крайней мере в развитых странах до ковида это было именно так. Не думаю, что с тех пор чтото поменялось.
нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ
Хах! А ми що на Польщу орієнтуємося???
Подивись, які мєтоди приймаються в рашке? Практично 1-в-1 копіюється внаненьці...
походу, the веде нас в путінстан
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:27
change_pm написав:
А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію?
Ну так мы уже перестаем удивляться по 800+ жмуриков в день. А реальные сколько?1300??
Оно то да, у соседа сгорит хата, или взлетит на воздух соседняя девятиэтажка, наша публика наберет попкорна и будет наблюдать, стримить в тик-ток,, приговаривая "ну так не у меня же"))
Так и с сегодняшними цифрами. "Да пусть хоть сёлами и поселками целыми ежедневно вымирают, у меня то все ОК", -скажет условный Яма.
Среда к среде:
720/816 Летим в 50!!!! Все потому, что пенсии маленькие, не иначе. Ну и бухают сильно,да и ожирение. Яма не даст соврать.
В непривитой Болгарии тоже жирные и бухают?
Повторяю вопрос к дисидентам:
есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:03
flyman написав: ЛАД написав:
К вопросу о новых случаях.
У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких.
Тест не делали: "Вам не нужен".
Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
група ризику, чому не привита?
про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
Это не наша медицина, а отношение конкретного врача
Моему коллеге, который уж никак не пенсионер ответили:- да не похож ты на больного, тест не делаем
А другие врачи, при обращении к ним, прогоняют пациента по тестам и рентгенам
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