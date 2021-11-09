ЛАД написав:К вопросу о новых случаях. У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких. Тест не делали: "Вам не нужен". Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
група ризику, чому не привита? про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
yanyura написав:Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой, Igneus уже выступил бы с опровержением.
Статус и даты прививок, история болезней, принимаемые медикаменты - это все относится к состоянию здоровья и не подлежит передаче третьим лицам без добровольного согласия человека.
По крайней мере в развитых странах до ковида это было именно так. Не думаю, что с тех пор чтото поменялось.
в Польщі нема ніяких ковід-паспортів і не вимагають сертифікатів у ГТ
Хах! А ми що на Польщу орієнтуємося???
Подивись, які мєтоди приймаються в рашке? Практично 1-в-1 копіюється внаненьці...
change_pm написав:А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію?
Ну так мы уже перестаем удивляться по 800+ жмуриков в день. А реальные сколько?1300?? Оно то да, у соседа сгорит хата, или взлетит на воздух соседняя девятиэтажка, наша публика наберет попкорна и будет наблюдать, стримить в тик-ток,, приговаривая "ну так не у меня же")) Так и с сегодняшними цифрами. "Да пусть хоть сёлами и поселками целыми ежедневно вымирают, у меня то все ОК", -скажет условный Яма. Среда к среде: 720/816 Летим в 50!!!! Все потому, что пенсии маленькие, не иначе. Ну и бухают сильно,да и ожирение. Яма не даст соврать.
В непривитой Болгарии тоже жирные и бухают?
Повторяю вопрос к дисидентам: есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??
ЛАД написав:К вопросу о новых случаях. У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких. Тест не делали: "Вам не нужен". Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
група ризику, чому не привита? про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
Это не наша медицина, а отношение конкретного врача Моему коллеге, который уж никак не пенсионер ответили:- да не похож ты на больного, тест не делаем
А другие врачи, при обращении к ним, прогоняют пациента по тестам и рентгенам
ЛАД написав:К вопросу о новых случаях. У знакомой заболела мать (около 70 лет). Несколько дней дома с высокой температурой. Пару дней назад положили в больницу - воспаление лёгких. Тест не делали: "Вам не нужен". Чем объяснить такой подход, сказать не берусь.
група ризику, чому не привита? про пенсів за віком писав раніше яке відношення у нашої медицини.
Чому не привита - другой вопрос. Всё та же пропаганда сработала - "вакцины бесполезны" и пр. И, думаю, отношение к старикам тут тоже не при чём - она уже всё равно в больнице, тест ничего не изменит. Сильно подозреваю, что проблема в статистике - не хотят показывать высокую заболеваемость. Ручаться, конечно, не могу. Написал об этом, т.к. хотел услышать другие мнения, были ли аналогичные случаи ещё где или это какая-то случайность.
ЛАД написав:Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.
Всё это проверять и делать заключение о допуске к работе может только врач. Работодатель может требовать только допуск от врача. Если допуск есть, значит прививки имеются или в данном случае по мнению врача не нужны. Совать в это нос работодатель не имеет права, т.к. требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну в дополнение к допуску от врача - это нарушение статей 39-1 и 40:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Стаття 40. Лікарська таємниця
Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
ЛАД написав:В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?
Да, у повара есть мед.книжка, он обязан регулярно ходить к врачу и врач ставит ему в мед.книжку допуск к работе. А работодатель обязан проверять наличие допуска от врача в мед.книжке. Это давно так работает. Регулярность таких проверок устанавливается законом для каждой профессии по своему.
Владелец кабака не компетентен в вопросе медицины и не имеет права требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну, поэтому сам он не может и не имеет права делать вывод о возможности допуска к работе конкретного работника. Это может делать только врач.
Точно также и с пьяным водителем маршрутки, которых тут постоянно вспоминают, даже полиция не может делать выводов пьян он или нет, пусть даже это кажется очевидным, это может делать только врач.
ЛАД написав:Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней.
что это за справка такая "об отсутствии болезней"? Кто такое требует?
Вы в курсе, что отсутствие болезней вовсе не означает возможность допуска к работе? Тот-же повар однажды переболев некоторыми болезнями, больше не может быть допущен к работе поваром, несмотря на отсутствие болезней. Решает допускать к работе или нет только врач.
Может Вы хотели сказать справка "о допуске к работе"?
Врачебная тайна подлежит защите. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, поэтому врач не может передавать такую информацию работодателю. Ни в виде справок, ни в виде сертификатов, ни устно, ни письменно. Вообще никак.
Hotab написав:Какое "такое"?
В каком спортклубе у вас требовали предоставить данные составляющие врачебную тайну? Вообще не слышал, чтобы ктото подобное требовал.
Hotab написав:
Цитрин написав:просили справку от врача с допуском
Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал.
Нет, это запрос на допуск к работе.
Работодатель не имеет доступа к врачебной тайне, не имеет права требовать её у работника и не имеет такой компетенции. А врач имеет доступ к этой информации, имеет соответствующее образование, практику в интернатуре и гослицензию, поэтому имеет компетенцию на обследование работника и решение о допуске его к работе.
але ви і упоротий ок, ще одне питання і більше не буду, раз не доходить, то вже і не дійде - листок тимчасової не працездатності, який ви здаєте роботодавцю, хоч паперовий хоч електронний, ви його здаєте в бухгалтерію чи в кадри, там лікарів немає, а в листку не те шо факт звернення до лікаря зафіксований, там навіть діагноз проставлений. і рівно це ж саме з довідкою в школу для дітей. то це порушення статті 39-1 чи як? шо ж ви стільки років то мовчали про порушення, а?
ЛАД написав:Ещё раз простите, но это уже не хочется называть словесной эквилибристикой, а просто словоблудием.
Тем более, что не знаю, какая там формулировка. Допуск к работе, как я понимаю, врач не даёт. Вполне вероятно, справка звучит как "отсутствие кожвензаболеваний" или "заболеваний, препятствующих работе".
Формулировка простая:
1. <Найменування суб'єкта господарювання> 2. Протипоказання відсутні для виконання обов'язків: <назва професії> <характер виконуваних робіт> 3. Дата наступного медичного огляду: <дата> 4. Найменування закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд: <найменування закладу охорони здоров'я> 5. Дата проведення медичного огляду: <дата>
Никакой врачебной тайны нет, только допуск к выполнению работ определенного характера по конкретной профессии. Все остальные детали остаются у врача как врачебная тайна. Вы где-то видите фразы про "кожвензаболевания", про обязательные прививки или что-либо инное, связанное со здоровьем работника?
Так что Вы там говорили про эквилибристику и словоблудие?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 10 лис, 2021 10:46, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:.... раз не доходить, то вже і не дійде ....
Да всё до них (возможно, за редкими исключениями) доходит и всё они прекрасно понимают. Но задача (задание?) другая (другое). Поэтому приходится выкручиваться, менять на ходу тему разговора, "лепить горбатого" и пр. фокусы.