Цитрин написав:

ЛАД написав: Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать. Для допуска к работе нужен только перечень обязательных прививок и справка об их наличии. И для этого нужно только уметь читать.

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.



Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.



Стаття 40. Лікарська таємниця



Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.



При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

ЛАД написав: В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?

В каждом кабаке нужно держать врача, чтобы он проверил справку повара?

ЛАД написав: Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней. Но, вообще, последние страницы речь шла о справке об отсутствии болезней.

Hotab написав: Какое "такое"? Какое "такое"?

Hotab написав: Цитрин написав: просили справку от врача с допуском просили справку от врача с допуском

Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал. Это факт обращения к врачу?? Нельзя!! Юрыст сказал.

Всё это проверять и делать заключение о допуске к работе может только врач. Работодатель может требовать только допуск от врача. Если допуск есть, значит прививки имеются или в данном случае по мнению врача не нужны. Совать в это нос работодатель не имеет права, т.к. требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну в дополнение к допуску от врача - это нарушениеДа, у повара есть мед.книжка, он обязан регулярно ходить к врачу и врач ставит ему в мед.книжку допуск к работе. А работодатель обязан проверять наличие допуска от врача в мед.книжке. Это давно так работает. Регулярность таких проверок устанавливается законом для каждой профессии по своему.Владелец кабака не компетентен в вопросе медицины и не имеет права требовать предоставления данных составляющих врачебную тайну, поэтому сам он не может и не имеет права делать вывод о возможности допуска к работе конкретного работника. Это может делать только врач.Точно также и с пьяным водителем маршрутки, которых тут постоянно вспоминают, даже полиция не может делать выводов пьян он или нет, пусть даже это кажется очевидным, это может делать только врач.что это за справка такая "об отсутствии болезней"? Кто такое требует?Вы в курсе, что отсутствие болезней вовсе не означает возможность допуска к работе? Тот-же повар однажды переболев некоторыми болезнями, больше не может быть допущен к работе поваром, несмотря на отсутствие болезней. Решает допускать к работе или нет только врач.Может Вы хотели сказать справка "о допуске к работе"?Врачебная тайна подлежит защите. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за разглашение врачебной тайны, поэтому врач не может передавать такую информацию работодателю. Ни в виде справок, ни в виде сертификатов, ни устно, ни письменно. Вообще никак.В каком спортклубе у вас требовали предоставить данные составляющие врачебную тайну? Вообще не слышал, чтобы ктото подобное требовал.Нет, это запрос на допуск к работе.Работодатель не имеет доступа к врачебной тайне, не имеет права требовать её у работника и не имеет такой компетенции. А врач имеет доступ к этой информации, имеет соответствующее образование, практику в интернатуре и гослицензию, поэтому имеет компетенцию на обследование работника и решение о допуске его к работе.