stm написав:Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?
Я ответил на этот вопрос, но к сожалению его удалили.
У листках непрацездатності (“лікарняних”) є поля, у яких може зазначатися діагноз - але лише на прохання пацієнта. У всіх інших випадках ці поля не заповнюються.
Причина этого тут неоднократно приводилась:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Стаття 40. Лікарська таємниця
Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
Если Вы не согласны передавать диагноз работодателю, его указание в листке непрацездатності нарушает ст.39-1. Поэтому без Вашего добровольного согласия это поле не заполняется.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 10 лис, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?
Я ответил на этот вопрос, но к сожалению его удалили.
У листках непрацездатності (“лікарняних”) є поля, у яких може зазначатися діагноз - але лише на прохання пацієнта. У всіх інших випадках ці поля не заповнюються.
Причина этого тут неоднократно приводилась:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Стаття 40. Лікарська таємниця
Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
Детский сад все вакцины ребёнка, не? Декретный отпуск? Там что указывать на прохання пацієнта без диагноза? ))) Больничный лист без диагноза, а что там будет прочерк? Черным зарисуют. У меня страховые на выплаты просят тоже и?