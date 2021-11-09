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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4266426742684269

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 120
Мені вже зробили щеплення
56%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
23
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:29

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Она тут как нельзя кстати, не находите?

Не, не находим.
Вы уходите в глухую защиту без аргументов. Это и есть упоротость.
Что будем делать со справкой после больничного? Розголос таемныци?

Что будем делать с "в налоговой 41 млн плательщиков, значит население Украины 41 млн"??

тут вже було про Київ: рахуєм офіційно чи не офіційно, чи "тут читаєм, а тут рубу заворачуєм"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:32

  Hotab написав:Вы уходите в глухую защиту без аргументов. Это и есть упоротость.


Вы считаете, что ссылки на законы - это "глухая защита без аргументов"? :? А то что ЛАД пишет про диагнозы о "кожвензаболеваниях" в медкнижках - это по Вашему аргументы? Однако... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы считаете, что ссылки на законы


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01#Text

Найдите мне, где можно не указывать диагноз в листі непрацездатності??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:36

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Вы уходите в глухую защиту без аргументов. Это и есть упоротость.


Вы считаете, что ссылки на законы - это "глухая защита без аргументов"? :? А то что ЛАД пишет про диагнозы о "кожвензаболеваниях" в медкнижках - это по Вашему аргументы? Однако... :)

Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?

Туда же заявление в кадры на "декретный" отпуск в связи с беременностью и пологами.
Раскрыта тайна??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:41

  stm написав:Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?


Я ответил на этот вопрос, но к сожалению его удалили.

У листках непрацездатності (“лікарняних”) є поля, у яких може зазначатися діагноз - але лише на прохання пацієнта. У всіх інших випадках ці поля не заповнюються.

Причина этого тут неоднократно приводилась:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Стаття 40. Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.


Если Вы не согласны передавать диагноз работодателю, его указание в листке непрацездатності нарушает ст.39-1. Поэтому без Вашего добровольного согласия это поле не заполняется.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 10 лис, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:45

  Цитрин написав:
  stm написав:Вас спросили про детский садик и закрытие больничного. Это нарушение тайны в отдел кадров и методистам давать сведения о здоровье?


Я ответил на этот вопрос, но к сожалению его удалили.

У листках непрацездатності (“лікарняних”) є поля, у яких може зазначатися діагноз - але лише на прохання пацієнта. У всіх інших випадках ці поля не заповнюються.

Причина этого тут неоднократно приводилась:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Стаття 40. Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

Детский сад все вакцины ребёнка, не? Декретный отпуск? Там что указывать на прохання пацієнта без диагноза? ))) Больничный лист без диагноза, а что там будет прочерк? Черным зарисуют. У меня страховые на выплаты просят тоже и?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:52

  stm написав:Больничный лист без диагноза, а что там будет прочерк?


Да.

  stm написав:У меня страховые на выплаты просят тоже и?


А Вы им давали добровольное согласие на передачу такой информации в договоре?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:У листках непрацездатності (“лікарняних”) є поля, у яких може зазначатися діагноз - але лише на прохання пацієнта. У всіх інших випадках ці поля не заповнюються.

Будете до конца честными, или нет? А "код причини непрацездатності " можно не заповнювати? :mrgreen:

https://profpressa.com/reference-works/ ... karnianomu
Hotab
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