zРадио написав:Прямо сейчас бустер разрешать нельзя - пусть система справится с наплывом возжелавших сделать 1-й и 2-й уколы, чтобы не сталкиваться с ограничениями (предполагается, что в последнюю минуту побежали прививаться латентные антиваксы, которые делают это не для собственной безопасности, а потому что "так решили сверху).
Как только их поток иссякнет (думаю, это месяц-два), не будет смысла ограничивать желающих сделать бустер
Есть диабетики, онкология и 70+. Им бустер необходим как воздух. Всем остальным он и нафиг не надо.
Вы правы, с группами риска нужно работать уже. Я имел в виду масс-маркет - там по желанию и нет срочности. Хотя какая доля от всех "хроников" у нас является выявленной и наблюдается у специалистов? Слышал мнение (да и по СПЖ видно), что меньше половины. Так что с утверждением о том, что "всем остальным бустер и нафиг не надо" согласиться уже сложно
Здесь приводится полный перечень лікувальних закладів. Мобільни бригади, пункти щеплення, центри вакцинації в перечне лікувальних закладів отсутствуют.
Интересно и другое, кто из здравомыслящих людей пойдет лечить любую свою болезнь, а тем более требующую хирургического действия в мобильную бригаду по вакцинации или даже в стационарный пункт вакцинации, а ведь они, по словам "юриста", лікувальни заклади!
Как пишет budivelnik, продолжение в следующем посте.
wild.tomcat написав:а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу?
відколи ? може від вчора ? щось таке в новинах було.
wild.tomcat написав:у вас діти є? ви в садочок їх водите/водили? ви теж про статтю 39-1 там розказували, коли у вас там просили (чи скоріше навіть вимагали) довідку про проходження всіх профілактичних щеплень?
на той момент замість щеплень достатньо було здати аналізи і отримати довідку що здоровий . Уже десь після 1ого класу почав робити малому щеплення
Цитрин написав:А что-ж Вы постеснялись привести текст статей?
Для сокращения места. Любой желающий перейдет по ссылкам и прочитает, тем более конкретные статьи указаны. Вот вы, например, прочитали, но главное не столько прочитать, как понять прочитанное.
Цитрин написав:
Hotab написав:Любая справка (или сертификат) является тем же фактом.
не любая, только содержащая информацию о деталях здоровья человека. Справка о том, что человек допущен к работе такой информации не содержит. Вся информация остается у врача, а работодатель получает только информацию, что человек допущен врачём к работе. Почему врач его допустил к работе работодателя не должно волновать - это обязанность врача проверять наличие прививок и заболеваний в истории болезней.
Покажите, где в "ковидном сертификате" (полное правильное название бумажной формы "Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику", пишу "к.с." для сокращения места) содержится "информация о деталях здоровья человека"?
Вы привели ссылку на статью Закона
Цитрин написав:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Аналогичный вопрос - где в "ковидном сертификате" содержится "інформація про діагноз та методи лікування пацієнта"?
И полиция или охрана при входе в магазин (другое учреждение), просящие вас предъявить "к.с.", это ваше
місце роботи або навчання
Возникает закономерный вопрос - а вы видели "вживую" заполненный, "ковидный сертификат"? Судя по тому, что вы в него уже "внесли" детали здоровья человека, диагноз, методы лечения, вы не имеете ни малейшего представления о том, как он выглядит!
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 10 лис, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Т.е. "585 мобільних бригад" это 585 "лікувальних закладів", если верить Igneus.
Вот только вопрос - Igneus из-за своего незнания украинского законодательства ввел в заблуждение форумчан, или это было сделано намеренно с какой-то определенной целью?
yanyura, в своих любительских изысканиях в области права Вы начните с презумпции правомерности договора (статья 204 Гражданского кодекса), которая гласит, что договор, например, между банком и коллектором об уступке долга является правомерным, если его недействительность прямо не установлена законом или если он не признан судом недействительным. Таким образом, справка банка об отсутствии долга не прерывает договор уступки долга.
А мобильные бригады вакцинации не с неба свалились, а из лечебных учреждений, например, из Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Печерского района города Киева, поскольку иное означает ст. 138 Уголовного кодекса - незаконная лечебная деятельность: https://www.liga.net/society/articles/t ... ktsinatsii
Наконец, дальше не нужно в этой сфере, поскольку, как говорят немцы, "Das ist nicht Ihre Bier"
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 10 лис, 2021 14:31, всього редагувалось 2 разів.
change_pm написав:А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію?
Ну так мы уже перестаем удивляться по 800+ жмуриков в день. А реальные сколько?1300?? Оно то да, у соседа сгорит хата, или взлетит на воздух соседняя девятиэтажка, наша публика наберет попкорна и будет наблюдать, стримить в тик-ток,, приговаривая "ну так не у меня же")) Так и с сегодняшними цифрами. "Да пусть хоть сёлами и поселками целыми ежедневно вымирают, у меня то все ОК", -скажет условный Яма. Среда к среде: 720/816 Летим в 50!!!! Все потому, что пенсии маленькие, не иначе. Ну и бухают сильно,да и ожирение. Яма не даст соврать.
В непривитой Болгарии тоже жирные и бухают?
Повторяю вопрос к дисидентам: есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??
доверять официальной статистике - себя не уважать . Будь то Израиль Украина или Белорусь или Великобритания - статистика это ложь. А большая статистика - большая ложь. И чем она больше тем лживей. Вон даже президентам врут и делают им "теплую ванну" подавая только то что хотят . И если президенту врут то что сказать о народе ? Вспомните легендарное совещание -" Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там....У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить" (с) Гончарук . Все уже забыли что президенту в голову нужно вкладывать , а что вам в голову вкладывают
yanyura написав:Т.е. "585 мобільних бригад" это 585 "лікувальних закладів", если верить Igneus.
Вот только вопрос - Igneus из-за своего незнания украинского законодательства ввел в заблуждение форумчан, или это было сделано намеренно с какой-то определенной целью?
yanyura, в своих любительских изысканиях в области права Вы начните с презумпции правомерности договора (статья 204 Гражданского кодекса), которая гласит, что договор, например, между банком и коллектором об уступке долга является правомерным, если его недействительность прямо не установлена законом или если он не визнан судом недействительным. Таким образом, справка банка об отсутствии долга не прерывает договор уступки долга.
А это какое отношение имеет к Ковиду? Если вы хотите "уколоть" меня по моим первым постам здесь, на ветке по коллекторам, то вы абсолютно не в курсе написанного мною там, иначе такие "намеки" в мой адрес не писали бы, показывая свою абсолютную некомпетентность по той теме.
Igneus написав:А мобильные бригады вакцинации не с неба свалились, а из лечебных учреждений, например, из Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Печерского района города Киева, поскольку иное означает ст. 138 Уголовного кодекса - незаконная лечебная деятельность: https://www.liga.net/society/articles/t ... ktsinatsii
Совершенно верно, она от лечебного учреждения, но сама, как бригада, не является лечебным учреждением, и человек, привившийся в мобильной бригаде, не обращается в лечебное учреждение, хотя в своем посте вы писали
Отримані профілактичні щеплення - це факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою, що є медичною таємницею.